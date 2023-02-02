الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-02-2023 05:00 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
ليلاً:  الاجواء باردة جداً في اغلب المناطق وغائمة جزئيا، و الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه. 

⛔️ التحذيرات :

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- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

 

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