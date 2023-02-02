تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

ليلاً: الاجواء باردة جداً في اغلب المناطق وغائمة جزئيا، و الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.



⛔️ التحذيرات :



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- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.