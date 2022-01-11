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الثلاثاء، 11-01-2022 03:49 م

آلام جسدية.. لا يجب تجاهلها

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الوكيل الإخباري - يعاني معظمنا شكلاً من أشكال التعب أو الألم في حياتنا اليومية، إما نتيجة عدم الحركة لمدة طويلة، أو الإفراط في استخدام جزء معين من الجسم، وفي العادة نتجاهل هذه الآلام حتى تزول تلقائياً، ولا نأخذها على محمل الجد. لكن يوجد بعض أنواع من الألم تشير إلى أمراض أو ظروف صحية خطيرة، لذلك يجب الانتباه إليها.. نرصدها في السطور التالية:

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آلام الرأس
يمكن أن يكون الصداع ناتجاً عن الكثير من الأمور، مثل: الضوضاء أو الإرهاق، لكن يجب ألا تتجاهلي الصداع المتكرر؛ لأنه قد يكون نتيجة الحاجة إلى تغيير نظارة النظر أو مشاكل في ضغط الدم، أو مشكلة في الجيوب الأنفية، أو غيرها من الأسباب.


آلام المفاصل
يمكن أن تكون آلام المفاصل نتيجة التهاب المفاصل، وهي حالة شائعة بين كبار السن، لكن من المهم تحديد سبب الألم في أقرب وقت ممكن، حيث تستمر مشاكل المفاصل لفترات طويلة، بسبب صعوبة التئام هذه الأجزاء المتحركة باستمرار من أجسامنا.


آلام في البطن
من التهاب الزائدة الدودية، إلى تقلصات الدورة الشهرية، تميل معظم الآلام الحادة إلى الظهور في البطن، ويمكن أن يعني ألم البطن الشديد والمستمر وجود مشكلة خطيرة، مثل التهاب: الزائدة الدودية، أو التهابات المعدة، أو أمراً بسيطاً لذلك من الضروري تحديد السبب وبسرعة.


ألم في الصدر أثناء التنفس أو الضحك
يمكن أن تكون آلام الصدر ناتجة عن حرقة المعدة أو عسر الهضم، لكنها قد تشير أيضاً إلى العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، مثل: الذبحة الصدرية، والنوبات القلبية، والتهاب الرئتين والسرطان.


ألم الأذن
يمكن أن يكون سبب آلام الأذن نزلة برد بسيطة أو التهاباً في الجيوب الأنفية، لكن يمكن أن يكون السبب أيضاً وجود حالة كامنة خطيرة، حيث يرتبط وجود طنين مستمر في الأذن بوجود ورم عصبي صوتي، أو ورم غير سرطاني في الدماغ.

 

زهرة الخليج

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