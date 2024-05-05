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الأحد، 05-05-2024 02:45 م

دراسة: نوع من الألياف الغذائية يفاقم أعراض القولون العصبي

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الوكيل الإخباري - الإينولين نوع من الألياف الموجودة في بعض الأطعمة النباتية ومكملات الألياف، يسبب التهاباً في الأمعاء، ويؤدي إلى تفاقم مرض التهاب الأمعاء، وفق دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كورنيل.

ومن الأطعمة التي يوجد بها هذا النوع من الألياف: الثوم والكراث والقلقاس، وكذلك مكملات الألياف الغذائية شائعة الاستخدام، والأطعمة التي تحتوي على ألياف مضافة.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، تعتبر الألياف الغذائية، بما في ذلك الإينولين، جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي لمعظم الناس.


وتقوم ميكروبات الأمعاء بتحويل الإينولين وأنواع أخرى من الألياف الغذائية إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، تعمل على تشغيل الخلايا المناعية، والتي تساعد على تقليل الالتهاب، ولها تأثيرات مفيدة أخرى في جميع أنحاء الجسم.


وقد أدى الوعي بذلك إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام الألياف الغذائية كمواد مضافة في كل من الأطعمة والمكملات الغذائية، وغالباً ما يكون الإينولين المنقى، أو جذر الهندباء الغني بالإينولين هو المصدر الرئيسي للألياف.

 

وفي بداية الدراسة، التي أجريت على نموذج حيواني، توقع الباحثون أن يكون للإينولين تأثيرات وقائية في مرض التهاب الأمعاء. لكنهم وجدوا العكس تماماً.


ووجد البحث أن هذه النوعية من الألياف تؤدي إلى استجابة مناعية مفرطة، تفاقم الأضرار المعوية والأعراض لمرض التهاب الأمعاء.

 

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