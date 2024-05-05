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الأحد، 05-05-2024 02:18 م

النظام الغذائي النباتي .. مفتاح صحة وجمال البشرة

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الوكيل الإخباري - يعد النظام الغذائي النباتي مفتاح صحة وجمال البشرة، حيث يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية، ويقي من سرطان الجلد.

وأوردت مجلة "Stylebook" أن النظام الغذائي النباتي يرتكز على الخضروات والفواكه الطازجة والأحماض الدهنية أوميغا 3، مع الاستغناء عن الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتي تتمثل في اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبيض.

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الوقاية من البثور
وأوضحت المجلة أن الاستغناء عن منتجات الألبان يقي البشرة من البثور وحب الشباب، التي تحفزها الهرمونات والكربوهيدرات في اللبن.


كما أن الاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان يساعد على التمتع ببشرة صافية، لأن الأحماض الدهنية المشبعة أو المهدرجة في اللحوم والزبدة واللبن تخلق دهوناً  يصعب التخلص منها، تؤدي إلى انسداد المسام، ومن ثم نشوء الرؤوس السوداء.
ويعمل النظام الغذائي النباتي أيضاً على تعزيز صحة الأمعاء بزيادة البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

 

الوقاية من سرطان الجلد
ويسهم النظام الغذائي النباتي أيضاً في الوقاية من سرطان الجلد، حيث إن النظام الغني باللحوم والدهون يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أن مضادات الأكسدة في الخضروات والفواكه مثل فيتامين C وفيتامين E تحد من هذا الخطر.

 

وللاستفادة المثلى من النظام الغذائي النباتي، يجب أن يتضمن البروتينات، مثل العدس وجبن التوفو، والأحماض الدهنية أوميغا 3 مثل الجوز وفول الصويا وبذور الكتان وكذلك زيت بذر الكتان، وفيتامين B12 مثل مخلل الملفوف ومنتجات الصويا المخمرة وفطر الشيتاكي.


مع مضادات الأكسدة مثل فيتامين C الليمون والبرتقال واليوسفي والفلفل الحلو والجوافه والكيوي والخضروات الخضراء، وفيتامين E زيت الزيتون والبطاطا الحلوة، والكاروتينات مثل الجزر والمشمش والبقدونس والبطيخ.


كما أن للشاي الأخضر  تأثيراً مضاداً للبكتيريا ومثبطاً للالتهابات أيضاً.

 

 

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