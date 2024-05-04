ما هو الألم العصبي الوربي؟

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للألم إن الألم العصبي الوربي هو ألم يهاجم الأعصاب في جدار الصدر، وينشأ من تهيج الأعصاب الوربية أو جذور الأعصاب الصدرية.

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وأوضحت الجمعية أن الألم العصبي الوربي ليس مرضاً مستقلاً بذاته، وإنما هو عرض لأمراض عديدة مثل الهربس النطاقي أو الألم العصبي التالي للهربس، وكسور في الضلوع أو العمود الفقري، وتلف الأعصاب الجراحي بعد جراحة الصدر.



وقد يرجع الألم العصبي الوربي إلى الانزلاق الغضروفي الصدري، والداء العظمي الغضروفي الصدري، واعتلال الجذور العصبية الناجم عن السكري.



ألم يمتد كالحزام

وأضافت الجمعية أن الألم العصبي الوربي يحدث على جانب واحد ويمتد مثل الحزام، مع الشعور بحرقان ووخز وخِدر، بالإضافة إلى طفح جلدي في بعض الحالات.



ويمكن أن يحدث أيضاً شلل جزئي في عضلات جدار الجذع، على سبيل المثال عندما يهاجم الألم الأعصاب الوربية السفلية (العصب الوربي الخامس إلى العصب تحت الضلعي).



سبل العلاج

ويتم علاج الألم العصبي الوربي بواسطة الأدوية (مثل المسكنات والأدوية الباسطة للعضلات والمواد الأفيونية ومضادات الفيروسات)، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي والتدليك العلاجي.



وفي الحالات الخطيرة يتم اللجوء إلى الجراحة لتخفيف الضغط الواقع على العصب.

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