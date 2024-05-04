السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب

المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي يزور البحوث الزراعية

الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا لخدماتها في مجمع رغدان

استشهاد طفلة وإصابة آخرين باستهداف منزل في رفح

أهالي الرهائن يتظاهرون مساء اليوم بتل أبيب للمطالبة بصفقة

عدد سكان الأردن تضاعف بأكثر من 6 ملايين بآخر عقدين

كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور

الاحتلال يقتحم قرية خرسا بمدينة دورا في الضفة

المرأة الأردنية تستعد لانتخابات 2024 في ظل القانون الجديد

مستعمرون يفتشون 4 مساكن شمال غرب أريحا

السبت، 04-05-2024 11:35 ص

هل "التجشؤ" ضروري للرضيع؟

636772549


الوكيل الإخباري - غالباً ما يُنصح الآباء بتجشؤ أطفالهم بعد إطعامهم. ويعتقد البعض أن التجشؤ بعد الرضاعة مهم لتقليل أو منع البكاء المزعج، أو لتقليل كمية تجشؤ وارتجاع الحليب بعد الرضاعة.

يؤدي التجشؤ إلى إطلاق الهواء الذي يتم ابتلاعه مع الطعام من الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. لذلك عندما يبكي الطفل بعد الرضاعة، تفترض الأمهات أن السبب هو حاجته إلى "التجشؤ"، ومع ذلك، هذا ليس صحيحاً بالضرورة.

اضافة اعلان


فبحسب الباحثة كارلين غريبل من جامعة ويسترن سيدني: على الرغم من نصيحة الآباء بتجشؤ أطفالهم، لا يوجد الكثير من الأدلة البحثية حول هذا الموضوع.


وفي دراسة أجريت في الهند، تم تشجيع الأمهات ومقدمي الرعاية لـ 35 مولوداً جديداً على تجشؤ أطفالهم، ولم يتم إعطاء مقدمي الرعاية لـ 36 مولوداً آخر أي معلومات حول التجشؤ.


وخلال الأشهر الـ 3 التالية، سجلت الأمهات ومقدمو الرعاية ما إذا كان أطفالهم يبصقون بعد الرضاعة وما إذا كانت تظهر عليهم علامات البكاء الشديد.
وتبين أن التجشؤ لم يقلل من البكاء، بل زاد من البصق.


حمّالة الطفل
ووفق "ذا كونفيرسيشن"، تلاحظ غريبل وزميلتها نينا جين شاد في ورقتهما البحثية، أن التقاليد الثقافية تلعب دوراً في مدى إيلاء الأمهات أهمية لتجشؤ الرضيع.


ففي إندونيسيا، حيث يشيع استخدام حمّالة الأطفال، لا تهتم الأمهات بتجشؤ الطفل، ويبدو أن بقاء الطفل مرفوعاً في وضع مستقيم يغني عن التجشؤ.


وعندما يتم حمل الأطفال في الرافعات بقوة واستقامة، يساعد ذلك أي هواء مبتلع على الارتفاع والهروب من خلال التجشؤ.

من ناحية أخرى، تشير الورقة البحثية إلى أن استخدام الرافعات وحمّالة الطفل يمكن أن يجعل رعايته أسهل.
وقد أظهرت دراسات وتجارب أن النساء لديهن معدلات أقل من اكتئاب ما بعد الولادة، ويرضعن لفترة أطول عندما يستخدمن حمالة الأطفال.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-165235-natural-recipes-treatment-constipation_700x400

8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها

52588

ما هو الألم العصبي الوربي؟

202391521200720YQ

منتصف العمر.. سن التمارين المثالي للمرأة

1-117

التوت.. العلاج الطبيعي لصحة قلبك وعقلك

th

نصيحة هامة.. هذا الأمر قد يؤدي إلى اصفرار الأسنان

7744c058-26ad-49f0-86d1-4f08cb99a401

طبيبة روسية تكشف.. عدم تناول الوجبة الصباحية يزيد خطر الإصابة بجلطة دماغية