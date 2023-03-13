أسباب آلام الكعب .. متى تشير لمشكلة صحية؟

الوكيل الإخباري- يعاني البعض من ألم في الكعب عند ارتداء حذاء غير مريح أو المشي لفترات طويلة، ولكن في بعض الحالات قد يكون ألم الكعب إشارة إلى الإصابة بمشكلة صحية.



نستعرض في التقرير التالي أسباب آلام الكعب الشائعة وغير الشائعة، وفقًا لـ "Very well health".



يمكن أن يكون ألم الكعب خفقانًا أو طعنًا أو حرقًا أو وجعًا اعتمادًا على السبب الأساسي وشدته يمكن أن يأتي من خلف أو من أسفل الكعب.



الأسباب الشائعة لآلام الكعب

عادًة ما يحدث ألم الكعب بسبب أي إصابة أو عدوى في عظم الكعب أو الهياكل والأنسجة المحيطة، ويمكن أن يكون أيضًا بسبب الأعصاب التي تخدم الكاحل أو القدم، ومن أبرز الأسباب ما يلي:



-التهاب اللفافة الأخمصية

التهاب اللفافة الأخمصية يطلق عند التهاب رباط الأنسجة الذي يشكل قوس القدم ويربط عظم الكعب بقاعدة أصابع القدمين.



يسبب التهاب اللفافة الأخمصية وخزًا أو خفقانًا في الكعب، يتم الشعور به في أسفل الكعب ويحدث عند وضع الوزن على الكعب بعد الراحة، يكون الألم أكثر حدة في الساعات الأولى في الصباح أو عند الوقوف بعد الجلوس لفترات طويلة.



في حالات نادرة قد تتمزق اللفافة الأخمصية ويكون ألم التمزق شديدًا وحادًا ومفاجئًا وقد يكون هناك تورم وكدمات أيضًا.



-التهاب وتر العرقوب

التهاب وتر العرقوب -الوتر الكبير الذي يشبه الحبل والذي يربط الجزء الخلفي من عظم الكعب- يتسبب في حدوث شد أو ألم حارق في جزء من الوتر الموجود فوق عظم الكعب بقليل من الشائع أيضًا التورم الخفيف حول الوتر والتصلب الصباحي في الكعب.



عادة ما يحدث التهاب وتر العرقوب بسبب كثرة المشي أو الجري أو عدم الإحماء قبل التمرين أو ارتداء أحذية غير مناسبة.



في حالات نادرة قد يتمزق وتر العرقوب يحدث هذا أثناء النشاط البدني القوي عندما تدور القدم بشكل مفاجئ وقد يصدر عن ذلك صوت مسموع يشبه الفرقعة.



أسباب غير شائعة لآلام الكعب

يجب أيضًا مراعاة الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لألم الكعب، ومن أبرزها ما يلي:



-متلازمة النفق الرسغي

متلازمة النفق الرسغي هي حالة عصبية يصبح فيها عصب كبير في مؤخرة القدم مضغوطًا أو مقروصًا، يمكن يكون الألم حارقًا حارق يحدث أسفل القدم وبالقرب من الأصابع وبالكعب.



على غرار متلازمة النفق الرسغي في اليد يمكن أن تسبب متلازمة النفق الرسغي تنميلًا ووخزًا مع ألم يزداد سوءًا في الليل.



-كسور الإجهاد

تحدث كسور الإجهاد في القدم والكعب بشكل شائع عند الرياضيين أو العدائين لمسافات طويلة الذين يزيدون عدد الأميال التي يقطعونها في الجري خلال فترة زمنية قصيرة، الضغط المتكرر على عظم الكعب يؤدي في النهاية إلى كسر.



يتسبب كسر الإجهاد في ألم شديد في الكعب يزداد حدة مع النشاط ويتحسن بالراحة بالإضافة إلى التورم.



-عدوى عظم الكعب

العدوى شكل من أشكال التهاب العظام الذي يمكن أن يسبب ألمًا مستمرًا في الكعب وارتفاع في درجة الحرارة.



-ورم عظم الكعب

هو نمو غير سرطاني على عظم الكعب يمكن أن يسبب ألمًا عميقًا يزداد سوءًا في الليل.



متى يجب استشارة الطبيب في حال الإصابة بألم الكعب؟

قد تساعد الراحة في التخلص من آلام الكعب، ولكن عند ظهور مجموعة من الأعراض يجب استشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسب، ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي:



- عدم القدرة على المشي بشكل مريح على الجانب المصاب.



- ألم الكعب الذي يحدث في الليل أو أثناء الراحة.



- ألم في الكعب يستمر لبضعة أيام.



- تورم أو تغير لون الجزء الخلفي من القدم.



- ظهور علامات العدوى بما في ذلك الحمى والاحمرار والدفء.

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