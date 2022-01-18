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الثلاثاء، 18-01-2022 04:15 م

أسباب حساسية الحلق

أعراض_حساسية_الحلق


الوكيل الإخباري - ما هي أسباب حساسية الحلق وما هي أنواعها، وتندرج حساسية الحلق ضمن أنواع الحساسية الأخرى الشائعة بين الناس والتي تتسبب بأعراض ومضاعفات مزعجة.

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تتسبب حساسية الحلق بتهيج غير مريح في الحلق، إضافة لحكة شديدة في الحلق وتشكَل البلغم والسعال واحمرار العينين أو الأنف، فضلاً عن إحمرار الجلد وصعوبة التنفس في بعض الحالات.

وتتسبب عوامل عدة في حساسية الحلق منها:

1- الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وعلى رأسها الربو.
2- العامل الوراثي.
3-تناول مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية) بكثرة.
4- إرتداء ملابس مطاطية أو صوفية خصوصاً حول الرقبة.
5- الحساسية الموسمية الشائعة في فصل الربيع، بسبب التعرض للغبار وحبوب اللقاح.
6- إنتشار حشرة الفراش في المنزل.
7- تناول الأطعمة المهيجة للحساسية، كالشوكولاتة، والبيض، والحليب والمكسرات .
8- تكثر حالات حساسية الحلق مع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في حساسية الدم.
9- التغيرات المناخية يمكن أن تزيد من حساسية الحلق.
10- التعرض الدائم لدخان السجائر والشيشة.
11- التعرض للغازات والمواد الكيميائية لفترة طويلة .
12- حساسية الحلق قد تكون عرضاً جانبياً لأحد الأدوية التي يتناولها الإنسان.

 

 

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