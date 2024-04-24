المستحلبات الغذائية قد تسبب السكري

الوكيل الإخباري - تعتبر المستحلبات من بين المواد المضافة الأكثر استخداماً، وغالباً ما تتم إضافتها إلى أطعمة مثل بعض أنواع الكعك والبسكويت والحلويات، وكذلك الزبادي والآيس كريم وألواح الشوكولاتة والخبز والسمن النباتي والوجبات الجاهزة للتسخين.



ووفق دورية "لانسيت" الطبية، درس فريق من الباحثين في جامعة السربون بفرنسا العلاقة بين المدخول الغذائي للمستحلبات، والذي تم تقييمه على مدى فترة متابعة تصل إلى 14 عاماً، وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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وحلّل الباحثون بيانات 104 آلاف شخص، متوسط أعمارهم 43 عاماً، وبلغت نسبة النساء بينهم 79%.



وأكمل المشاركون يومين على الأقل من السجلات الغذائية، وتم جمع معلومات مفصلة عن جميع الأطعمة والمشروبات المستهلكة وعلاماتها التجارية. مع تكرار هذه السجلات الغذائية كل 6 أشهر لمدة 14 عاماً.



كما تم إجراء فحوصات مختبرية من أجل توفير البيانات الكمية. وسمح هذا بقياس التعرض المزمن لهذه المستحلبات مع مرور الوقت.



النتائج

وبعد متابعة متوسطة مدتها 7 سنوات، لاحظ الباحثون أن التعرض المزمن، الذي تم تقييمه من خلال بيانات متكررة، للمستحلبات التالية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري:



مادة الكاراجينان، زيادة خطر الإصابة بنسبة 3% لكل زيادة مقدارها 100 ملغ في اليوم.



ومادة فوسفات ثلاثي البوتاسيوم، زيادة خطر الإصابة بنسبة 15% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.



ومادة استرات حمض أحادي وثنائي أسيتيل الطرطريك للأحماض الدهنية الأحادية والثنائية، زيادة الخطر بنسبة 4% لكل زيادة قدرها 100 ملغ في اليوم.



ومادة سترات الصوديوم زيادة خطر الإصابة بنسبة 4% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.



وصمغ الغوار زيادة خطر الإصابة بنسبة 11% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.

والصمغ العربي، زيادة خطر الإصابة بنسبة 3% لكل زيادة قدرها 1000 ملغ في اليوم.



وصمغ الزانثان، زيادة خطر الإصابة بنسبة 8% لكل زيادة قدرها 500 ملغ في اليوم.



وتشكل هذه الدراسة استكشافاً أولياً لهذه العلاقات، وهناك حاجة الآن إلى مزيد من التحقيقات لتحديد الروابط السببية.

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