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الخميس، 25-04-2024 12:34 م

النشاط البدني الخفيف يخفض الاكتئاب

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الوكيل الإخباري - وجد بحث جديد ارتباطاً كبيراً بين المشاركة في التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة، وانخفاض معدلات الاكتئاب.

ولم تتم ملاحظة ذلك بقوة عند ممارسة التمارين عالية الكثافة.

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وللوصول إلى هذه النتيجة، أجرى باحثون من جامعة أنجليا روسكين مراجعة شاملة للدراسات، التي أجريت في جميع أنحاء العالم لفحص إمكانات النشاط البدني في مجال الصحة العقلية.


ووفق "ساينس دايلي"، وجد التحليل أن النشاط البدني يقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 23%، والقلق بنسبة 26%.


وتم العثور على ارتباط قوي بشكل خاص بين النشاط البدني المنخفض والمعتدل، والذي يشمل أنشطة مثل:، الغولف، والمشي، وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.


وارتبط النشاط البدني أيضًا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بحالات الصحة العقلية الشديدة، بما في ذلك انخفاض الذهان أو الفصام بنسبة 27%.


وكانت النتائج متسقة لدى كل من الرجال والنساء، وعبر الفئات العمرية المختلفة وفي جميع أنحاء العالم.


وقال الباحث الرئيسي لي سميث: "إن حقيقة أنه حتى المستويات المنخفضة إلى المتوسطة من النشاط البدني، يمكن أن تكون مفيدة للصحة العقلية، لها أهمية خاصة، بالنظر إلى أن هذه المستويات من النشاط قد تكون أكثر قابلية للتحقيق".

 

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