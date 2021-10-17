الوكيل الإخباري - ضيق التنفس هو إحساس غير مريح بعدم أخذ القسط الكافي من الهواء للتنفس، سواء في أثناء المشي أو طلوع السلم أو الجري، أو في الحالات الشديدة في أثناء الجلوس والسكون، وقد يصاحبه ألم الصدر أو الإحساس بالضغط فيه أو الدوخة أو الغثيان، فتكون هذه حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي العاجل، وأحيانًا قد يصاب بعض الناس بضيق التنفس المستمر، لذا ففي هذا المقال نعدد بعض أسباب ضيق التنفس المستمر وخياراته العلاجية.



أسباب ضيق التنفس المستمر

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1 - مرض الربو: معظم مرضى الربو يمكن السيطرة على حالتهم بالعلاجات المناسبة، لكن بعض المرضى قد تستمر الأعراض عندهم بسبب التغيرات الدائمة في المجاري الهوائية وتضيقها.

2- توسع القصبات: الذي ينتج من عدوى والتهاب جدران القصبات الهوائية، ما يؤدي إلى تلفها الدائم وتمددها وإعاقة آلية التطهير الذاتي للمجاري التنفسية التي تزيل الأجسام الغريبة قبل دخولها للرئة، ما ينتج عنه سهولة العدوى والالتهاب وتلف المجاري الهوائية والرئة، وبالطبع ضيق التنفس المستمر.

3- داء الانسداد الرئوي المزمن: الذي يتسم بظهور الأعراض تدريجيًا، ومنها ضيق التنفس.

4- المرض الرئوي الخلالي: الذي يسبب التليف التدريجي لأنسجة الرئة، وبالتالي ضيق التنفس المزمن.

5- نمو الأورام: سواء في القصبات الهوائية أو الرئة.

6- الداء القلبي الصمامي: حدوث مشكلات في صمامات القلب، ما يخل بسريان الدم داخل القلب ويقلل من وصول الدم المحمل بالأكسجين لأعضاء الجسم ومنها الرئة.

7- فشل البطين الأيسر أو الأيمن: ما يخل بسريان الدم أيضًا، وخاصةً فشل البطين الأيسر يؤدي إلى رجوع الدم للرئة وتراكم السوائل فيها، فلا تستطيع القيام بوظيفتها وتبادل الغازات.

8- الانصمام الرئوي: أو الجلطات التي تحدث في شرايين الرئة، ما يزيد من الضغط داخل شرايين الرئة وأوردتها وتليفها.

9- الأمراض العصبية: مثل مرض العصبون الحركي، الذي يؤثر في عضلات التنفس وقوتها ويؤدي إلى ضيق التنفس.

10- متلازمة فرط التنفس المزمن: التي تسبب ضيق التنفس المستمر، وقد يصاحبها بعض الأعراض، كخفقان القلب وضيق الصدر والإغماء والدوخة وأعراض الجهاز الهضمي.

11- اضطرابات القلق: خاصة بشأن الصحة، ونوبات الهلع التي تسبب ضيق التنفس.

12- الحالات التي تؤثر في وظائف العضلات: التي قد تسبب ضمور العضلات، مثل حثل العضلات أو الوهن العضلي الوبيل.

13- مشكلات العمود الفقري: التي تؤثر في الضلوع وتضغط على الرئة، مثل الجنف أو الحداب.

14- الأنيميا: لنقص الحديد في الجسم.

15- أمراض الكلى والغدة الدرقية.

16- السمنة: التي تضع حملًا أثقل على القلب والجهاز التنفسي، وقد تؤدي لضيق التنفس المستمر.



المصدر- سوبر ماما