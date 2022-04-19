أشهر 8 خرافات عن واقيات الشمس

الوكيل الإخباري - مازلنا في شهر التوعية ضد مرض سرطان الجلد وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أشهر الخرافات التي تلاحق واقيات الشمس.





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الخرافة الأولى:

واقي الشمس يؤثر على إمتصاص فيتامين د أو يقلل منه!!

الحقيقة:

إن الدراسات أثبتت أنه ليس له علاقة, ويفضل البعد عن التوقيت مابين الساعة 11 الى الساعة 3 عصرا إذا كنت تريد الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس. كما يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال الطعام والمكملات الغذائية.



الخرافة الثانية:

واقي الشمس الفزيائي أفضل من واقي الشمس الكميائي لأنه يعكس الأشعة بينما الاخر يمتص الأشعة!!!

الحقيقة:

إن نوعين واقيات الشمس الفزيائي والكميائي كلاهما يمتصان أشعة الشمس ويتم تحويلها إلى حرارة.



الخرافة الثالثة:

واقي الشمس ليس ضروري طالما هناك غيوم وأمطار, أو جليد!!!

الحقيقة:

إن 80% من الأشعة الفوق بنفسجية بتخترق السحاب, كما أن الجليد يعكس هذة الأشعة. والهواء البارد في العموم يجفف البشرة ويجعلها أكثر عرضة للأشعة.



الخرافة الرابعة:

مستحضرات التجميل( كريمات الأساس, CC|DD|BB cream, كريمات الترطيب) التي تحتوي على معامل حماية SPF بديلة عن واقي الشمس!!!!

الحقيقة:

إن مستحضرات التجميل التي تحتوي على معامل حماية لا تغني عن واقيات الشمس لأنها لاتحتوي على حماية من أشعة UVA. وأيضا نحن لا نضع نفس كمية واقي الشمس من المستحضرات الاخرى,

ولذلك ضعي واقي الشمس أفضل ثم ضعي فوقة أي مستحضر ترغبين



الخرافة الخامسة:

معامل حماية 100 SPF هوا أعلى وأفضل معامل حماية !!!!

الحقيقة:

إن أي معامل حماية أكثر من 50 SPF هوا مجرد رقم تسويقي وغير مجدي. إبحثي عن واقيات الشمس ذات معامل حماية ليس أكثر من 50 ولا أقل من 30.

حيث أن معامل حماية 50 يوفر لك حماية بنسبة 98% من أشعة UVB.



الخرافة السادسة:

واقي الشمس مهم جدا أثناء فصل الصيف والشمس الحارقة!!!

الحقيقة:

واقي الشمس مهم جدا في كل فصول العام وهناك مقولة "SPF all day everyday".



الخرافة السابعة:

واقي الشمس مهم جدا خارج المنزل!!!

الحقيقة:

إن واقي الشمس مهم داخل المنزل أيضا إذا كان لديكي حديقة أو تجلسين بجوار شباك لأن زجاج الشابيبك لا يحمي من أشعة UVA .



الخرافة الثامنة:

لست بحاجة لوضع واقي الشمس إذا كنت بالسيارة!!!

الحقيقة:

إن زجاج السيارة بيعكس الأشعة UV ولا يوفر حماية من أشعة UVA. حتى إذا كان مشوار سريع بالسيارة يجب وضع واقي الشمس لأن هم فقط 15 دقيقة حتى تستطيع أشعة الشمس أن تسبب لك الحروق وتعلي فرص حدوث (تجاعيد, وتصبغات البشرة, وسرطان الجلد).

ملهم