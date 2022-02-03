أضرار الإفراط في تناول التين

الوكيل الإخباري - التين أحد أنواع الفواكه المميزة التي تتميز في شكلها وقوامها وطعمها، وله أنواع عدة تختلف في لونها وطعمها، إلا أنها تشترك في فوائدها الصحية، ولمميزات التين قد يتم استهلاكه بكثرة، وهذا ما تحذر منه الدراسات الطبية والمختصين، وذلك لأن الإفراط في تناوله له أضرار عدة .

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عدد موقع "ويب طب" أن هنالك مجموعة من الأضرار التي يمكن أن تحصل عند الإفراط في تناول التين وهي:



1- التين لا يناسب مرضى الحساسية سواء الأشخاص ممن لديهم حساسية مباشرة من التين أو من عائلة التوت، أو ممن لديهم حساسية دم بشكل عام.

2- التين قد لا يناسب مرضى السكري حيث يمكن أن يسبب هبوط في سكر الدم، ويجب تناوله بكميات محددة.

3- التين غني بالألياف والإفراط في تناوله يمكن أن يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ وآلام المعدة، ويمكن أن يسبب مشاكل في عملية الإخراج مثل الإسهال وليونة البراز.

4- التين يحتوي على مادة اللاتكس وهي مادة يمكن أن تضر الجهاز الهضمي في حال الإفراط في تناول التين.

5- في بعض الحالات النادرة وخاصة لدى من يعانون مسبقاً من أي أمراض معوية، يمكن أن يسبب التين انسداد في الأمعاء بسبب احتواءه على بذور صغيرة.

6- من أضرار التين تسببه بالإصابة بفرط حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس، وذلك ممكن أن يرفع من خطر الإصابة بأمراض الجلد مثل سرطان الجلد وعلامات التقدم بالسن المبكرة.

7- عدد من المرضى ممن يتناولون أدوية ميوعة الدم لا يناسبهم تناول التين.

8- التين فاكهة حلوة المذاق بسبب احتواءه على السكريات، والإفراط في تناوله يسبب تسوس الأسنان.

9- ارتفاع السعرات الحرارية في التين يمكن أن يسبب زيادة في الوزن.

الإفراط في تناول التين يضر العظام وذلك كونه يؤثر على امتصاص الكالسيوم من الطعام.

10- الإفراط في تناول التين يسبب انخفاض في ضغط الدم، وبالتالي فهو لا يناسب مرضى ضغط الدم.

11- في بعض الحالات يمكن أن يسبب التين مرض فقر الدم الإنحلالي ومن أعراضه تحفيز الإصابة بنزيف في مناطق مختلفة من الجسم.

12- التين لا يناسب المرضى المصابين بأمراض الكلى أو المرارة.

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