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الثلاثاء، 09-07-2024 03:57 م

أهمية شرب الماء في الصباح

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة الروسية ناتاليا نوفيكوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن شرب الماء في الصباح ينشط الجهاز الهضمي ويحفز إنتاج الإنزيمات الضرورية.

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وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يجب أن يدرك كل شخص أن هذا ضروري. لذلك يجب أن يشرب الماء في الصباح، حيث يعمل كمشغل للجهاز الهضمي، لأنه أثناء النوم، تبقى الإنزيمات في القنوات، لذلك يجب تحفيزها للعمل ومن أجل ذلك يجب شرب الماء الذي يبدأ بتحريكها، وبعدها يتناول الشخص وجبة الفطور ويبدأ الجهاز الهضمي بإفراز إنزيمات جديدة لهضم الطعام بكفاءة عالية".


وتنصح الطبيبة بضرورة شرب الماء صباحًا منذ الطفولة، وشرب لترين من الماء في اليوم، دون حساب العصائر والشاي والقهوة والحساء وغيرها.

RT



 




 

 


 

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