فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها

لقطة من المقطع
لقطة من المقطع
 
السبت، 09-08-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة لهجوم عدد من الكلاب الضالة على طفل في لواء عين الباشا.اضافة اعلان


ويُظهر الفيديو الكلاب وهي تطارد الطفل الهارب من هول الموقف، في حادثة أثارت موجة استياء وغضب بين الأهالي الذين طالبوا بضرورة التحرك الفوري لمعالجة الظاهرة.

ويشهد هذا الموقع بين الحين والآخر حوادث مشابهة لهجوم الكلاب على المواطنين، في ظل غياب أي تدخل فعّال من البلدية أو الجهات المختصة لوضع حد لهذه المشكلة التي تهدد سلامة الأهالي، لا سيما الأطفال وكبار السن.

ودعا سكان المنطقة إلى تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة وتطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن هذه الحوادث أصبحت تشكل خطراً دائماً على حياتهم وأمنهم الشخصي.
 
 
