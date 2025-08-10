الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني جديد في حزما شمال شرق القدس

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن عددًا من المستوطنين اليهود، وبحماية جيش الاحتلال، هاجموا المواطنين، موضحة أن الأعمال الجارية تأتي تنفيذًا لقرار سلطات الاحتلال الصادر في 25 حزيران الماضي، القاضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق في البلدة، بدءًا من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع، وصولًا إلى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات من الأراضي المجاورة، وذلك حتى 31 كانون الأول 2027.
وأكدت أن هذه الجريمة تستهدف تغيير معالم المنطقة وفرض وقائع تهويدية جديدة.
وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان الإسرائيلي، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في تحدٍّ سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبهدف إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وتقويض حل الدولتين.
