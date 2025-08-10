تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد

ويُتوقع هطول زخات محلية متقطعة من المطر لفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة يومي الأحد والاثنين قد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
درجات الحرارة العظمى في عمّان خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا ليلًا.
وحذرت الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الذروة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.
نصائح وإرشادات:
عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.
عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.
عدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
