تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد

الوكيل الإخباري- تستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة اليوم الاحد، حيث يكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

