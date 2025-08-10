التدريب المهني: بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيا للعام التدريبي 2025-2026

01:33 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة التدريب المهني فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل للتخصصات المهنية الأكثر طلبًا في سوق العمل للعام التدريبي 2025–2026، اعتبارًا من يوم الاثنين، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. اضافة اعلان





وحثّت المؤسسة في بيان، الأحد، جميع الطلاب والطالبات من خريجي امتحان الثانوية العامة، ومن حملة شهادة الدبلوم والجامعيين الباحثين عن عمل، ومن لم يستكملوا دراستهم، والراغبين في اكتساب مهارات مهنية وتقنية تمكّنهم من دخول سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، على الالتحاق ببرامج المؤسسة المقدّمة في جميع معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.



وأكدت المؤسسة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني للمتقدمين، من خلال المرشدين المهنيين المنتشرين في جميع معاهدها بالمحافظات، لمساعدة من يواجهون صعوبات في إتمام عملية التسجيل الرقمي، بهدف تسهيل انضمام الشباب والشابات إلى التخصصات المهنية التي تلبي تطلعاتهم وتعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال 32 معهدًا تدريبيًا منتشرًا في جميع المحافظات.



وقامت المؤسسة بتخصيص رقم ساخن للإجابة على استفسارات الشباب والشابات الراغبين بالتسجيل، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني عبر قناة الواتساب على الرقم: 0798137070، لتوفير المساعدة الفورية والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعملية التسجيل.



وأوضح المدير العام للمؤسسة، أحمد الغرايبة، أن خطوة التسجيل الإلكتروني تأتي استمرارًا لجهود التحول الرقمي التي تنتهجها المؤسسة، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.



وأضاف أن المؤسسة تعمل على توفير بيئة تدريبية حديثة تُسهّل وصول المتدربين إلى خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني، وتساعد في بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة للمتدربين والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ما يعزّز قدرة المؤسسة على تصميم برامج تدريبية تُلبّي احتياجات الاقتصاد الوطني.



وأوضح الغرايبة أن المؤسسة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المتدربين الجدد في البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل مختلف التخصصات المهنية والفنية، مؤكدًا أن خطة القبول والتسجيل تعتمد كليًا على التقديم الإلكتروني عبر الرابط المعتمد:

https://ereg.vtc.gov.jo،

الذي تم نشره على المنصات الرسمية ووسائل الإعلام لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة في جميع مناطق المملكة.