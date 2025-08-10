الأحد 2025-08-10 02:31 م
 

حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

غغغ
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   التسمم الغذائي، المعروف بالأمراض المنقولة بالغذاء، لا يقتصر فقط على تناول طعام ملوث أو ماء غير آمن، بل قد يكون معديًا في بعض الحالات، وينتقل من شخص لآخر، خاصة عند غياب النظافة الشخصية.

اضافة اعلان


وبحسب موقع "only my health"، فإن بعض أنواع التسمم الغذائي مثل نوروفيروس والتهاب الكبد A تُعد من أكثر الأنواع عدوى، حيث يمكن أن تنتقل عبر الطعام، الماء، الأسطح، أو حتى عبر الهواء من رذاذ القيء.


كما أن بكتيريا مثل الشيغيلا والسالمونيلا يمكنها الانتقال بين الأشخاص، خصوصًا إذا كانت النظافة في البيئة المحيطة ضعيفة.


كيف تحمي نفسك وأسرتك؟
غسل اليدين جيدًا، خاصة بعد الحمام وقبل الأكل.
تخصيص حمام للمريض إن أمكن.
تعقيم الأسطح بانتظام.
غسل ملابس المصاب وأغراضه بماء ساخن.
تجنّب مشاركة الطعام أو الأدوات.
عدم السماح للمصاب بإعداد الطعام حتى شفائه الكامل.


الوقاية تبدأ بالنظافة، والوعي يُقلل من فرص انتقال العدوى داخل المنزل.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نااا

فيديو منوع روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية

sf

أخبار الشركات الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

أخبار الشركات The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

22

فيديو منوع طريقة لتصغير مساحة البيتزا في عبوتها

غا

فيديو منوع الفرق الكبير في السعرات بين الوجبات الصحية ورقائق الشيبس

ىة

فيديو منوع شاهد: إعداد اللحم على الطريقة اليابانية

مخنت وة

فيديو منوع كي الملابس بين الماضي والحاضر

ت

فيديو منوع خاصية في آيفون لإخفاء اسم المتصل



 
 





الأكثر مشاهدة