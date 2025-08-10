حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

الوكيل الإخباري- التسمم الغذائي، المعروف بالأمراض المنقولة بالغذاء، لا يقتصر فقط على تناول طعام ملوث أو ماء غير آمن، بل قد يكون معديًا في بعض الحالات، وينتقل من شخص لآخر، خاصة عند غياب النظافة الشخصية.

وبحسب موقع "only my health"، فإن بعض أنواع التسمم الغذائي مثل نوروفيروس والتهاب الكبد A تُعد من أكثر الأنواع عدوى، حيث يمكن أن تنتقل عبر الطعام، الماء، الأسطح، أو حتى عبر الهواء من رذاذ القيء.



كما أن بكتيريا مثل الشيغيلا والسالمونيلا يمكنها الانتقال بين الأشخاص، خصوصًا إذا كانت النظافة في البيئة المحيطة ضعيفة.



كيف تحمي نفسك وأسرتك؟

غسل اليدين جيدًا، خاصة بعد الحمام وقبل الأكل.

تخصيص حمام للمريض إن أمكن.

تعقيم الأسطح بانتظام.

غسل ملابس المصاب وأغراضه بماء ساخن.

تجنّب مشاركة الطعام أو الأدوات.

عدم السماح للمصاب بإعداد الطعام حتى شفائه الكامل.



الوقاية تبدأ بالنظافة، والوعي يُقلل من فرص انتقال العدوى داخل المنزل.