السبت 2025-08-09 01:46 ص
 

تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 09-08-2025 12:33 ص

الوكيل الإخباري-    تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة والجافة السبت، والطقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية  تغطي سماء المملكة ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية. 

اضافة اعلان


لـيــلاً:  يستمر الطقس حاراً نسبياً بوجه عام مع درجات حرارة صغرى أعلى من معدلاتها المناخية، مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

التحذيرات ليوم السبت :
-  عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.


- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في ساعات ما بعد العصر خاصة في المناطق الصحراوية.

تنبيهات ونصائح:
-  عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى ولو لفترة قصيرة.
- تنبيه الاخوة المواطنين من عدم اشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
- ننصح بالاكثار من شرب السوائل خاصة المياه 
- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

اليسار علي القعقاع.. مبارك النجاح

مناسبات اليسار علي القعقاع.. مبارك النجاح

ابراهيم سمير نصر

مناسبات ابراهيم سمير نصر .. مبارك النجاح

تعبيرية

الطقس تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن - تحذيرات

ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

عربي ودولي ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"

وزير الطاقة السوري محمد البشير

عربي ودولي وزير الطاقة السوري يبشر السوريين بساعات من الكهرباء لم يعهدوها من عشرات السنين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سألتقي ببوتين قريبا

إرشيفية

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع وجبات طعام في مستشفيات شمال قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة