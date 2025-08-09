تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة والجافة السبت، والطقس حار فوق المرتفعات الجبلية العالية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي سماء المملكة ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

لـيــلاً: يستمر الطقس حاراً نسبياً بوجه عام مع درجات حرارة صغرى أعلى من معدلاتها المناخية، مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



التحذيرات ليوم السبت :

- عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.