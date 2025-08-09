تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن - تحذيرات

لـيــلاً: يستمر الطقس حاراً نسبياً بوجه عام مع درجات حرارة صغرى أعلى من معدلاتها المناخية، مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
التحذيرات ليوم السبت :
- عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة.
- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في ساعات ما بعد العصر خاصة في المناطق الصحراوية.
تنبيهات ونصائح:
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى ولو لفترة قصيرة.
- تنبيه الاخوة المواطنين من عدم اشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية.
- ننصح بالاكثار من شرب السوائل خاصة المياه
- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
-
