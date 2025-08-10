توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال موجة الحر

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لدورها المجتمعي ومراعاتها للاحتياجات المرتبطة بالظروف الجوية السائدة في المملكة، مؤكدة أن خدمة المشتركين وراحتهم تأتي على رأس أولوياتها.
ودعت الشركة المشتركين إلى المبادرة في تسوية المستحقات المترتبة عليهم، والاستفادة من تسهيلات الدفع، وإجراء التسويات المالية التي تقدمها في الفترة الحالية، مؤكدة أهمية تسديد الفواتير المستحقة أولًا بأول، تفاديًا لتراكم الذمم وتجنبًا لانقطاع الخدمة فور عودة الشركة لتطبيق سياستها المنسجمة مع التعليمات التي أقرّتها هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية.
كما دعت الشركة جميع مشتركيها في مناطق امتيازها: الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، وادي الأردن، والمناطق الشرقية، إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات انقطاع غير مبرّرة عبر الرقم الموحد (113)، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي أعطال.
وشدّدت شركة توزيع الكهرباء على استمرار فرقها الفنية بالعمل على مدار الساعة لمواجهة أي أعطال طارئة قد تنجم عن الأحمال الزائدة خلال موجة الحر التي تتعرض لها المملكة، داعية الجميع إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان لتخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرار الخدمة للجميع.
