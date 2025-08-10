الأحد 2025-08-10 02:30 م
 

توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال موجة الحر

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها لن تقوم بقطع التيار الكهربائي عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية، خلال فترة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها المملكة حاليًا. وأكدت الشركة في بيان اليوم ال
شركة توزيع الكهرباء
 
الأحد، 10-08-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها لن تقوم بقطع التيار الكهربائي عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية، خلال فترة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها المملكة حاليًا.اضافة اعلان


وأكدت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لدورها المجتمعي ومراعاتها للاحتياجات المرتبطة بالظروف الجوية السائدة في المملكة، مؤكدة أن خدمة المشتركين وراحتهم تأتي على رأس أولوياتها.
ودعت الشركة المشتركين إلى المبادرة في تسوية المستحقات المترتبة عليهم، والاستفادة من تسهيلات الدفع، وإجراء التسويات المالية التي تقدمها في الفترة الحالية، مؤكدة أهمية تسديد الفواتير المستحقة أولًا بأول، تفاديًا لتراكم الذمم وتجنبًا لانقطاع الخدمة فور عودة الشركة لتطبيق سياستها المنسجمة مع التعليمات التي أقرّتها هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية.

كما دعت الشركة جميع مشتركيها في مناطق امتيازها: الكرك، الطفيلة، معان، العقبة، وادي الأردن، والمناطق الشرقية، إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات انقطاع غير مبرّرة عبر الرقم الموحد (113)، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي أعطال.

وشدّدت شركة توزيع الكهرباء على استمرار فرقها الفنية بالعمل على مدار الساعة لمواجهة أي أعطال طارئة قد تنجم عن الأحمال الزائدة خلال موجة الحر التي تتعرض لها المملكة، داعية الجميع إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان لتخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرار الخدمة للجميع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نااا

فيديو منوع روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية

sf

أخبار الشركات الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

أخبار الشركات The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

22

فيديو منوع طريقة لتصغير مساحة البيتزا في عبوتها

غا

فيديو منوع الفرق الكبير في السعرات بين الوجبات الصحية ورقائق الشيبس

ىة

فيديو منوع شاهد: إعداد اللحم على الطريقة اليابانية

مخنت وة

فيديو منوع كي الملابس بين الماضي والحاضر

ت

فيديو منوع خاصية في آيفون لإخفاء اسم المتصل



 
 





الأكثر مشاهدة