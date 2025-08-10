في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي

الوكيل الإخباري- تعاود درجات الحرارة ارتفاعها في العديد من المناطق، لتصل إلى مستويات قد تتجاوز 44 درجة مئوية، مما يزيد من أهمية ترطيب الجسم والوقاية من الإرهاق الحراري.

ينصح خبراء الصحة بالاعتماد على أعشاب طبيعية تُعرف بخصائصها المبردة، مثل:

عشبة الليمون

الأقحوان

بلسم الليمون

الخزامى

النعناع بأنواعه

البابونج

هذه الأعشاب لا تُبرد الجسم فقط، بل تحفز التعرق، وهو آلية الجسم الطبيعية لتخفيف الحرارة.



أما الأطعمة التي تُسهم في التبريد، فهي تشمل:

البطيخ

اللوز المقشر

الحليب (إذا كان سهل الهضم)



ويشير الطب العشبي إلى أن تأثير الحرارة لا يقتصر على الجسم، بل قد ينعكس في أعراض مثل: التوتر، الغضب، تسارع الأفكار، والانفعال.