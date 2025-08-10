الأحد 2025-08-10 12:32 م
 

5 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

طفل تظهر عليه علامات سوء التغذية
طفل تظهر عليه علامات سوء التغذية في غزة
 
الأحد، 10-08-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، وفق وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وأوضحت أن العدد الإجمالي لشهداء سوء التغذية ارتفع إلى 217 شهيدا، من بينهم 100 طفل.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.
 
 
