5 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

وأوضحت أن العدد الإجمالي لشهداء سوء التغذية ارتفع إلى 217 شهيدا، من بينهم 100 طفل.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.
-
