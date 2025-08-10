بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه سيطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة المقبل بطرح خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية.

اضافة اعلان

وأعلن بن غفير في تصريحات له اليوم الأحد، أنه سيتوجه إلى رئيس الوزراء بطلب طرح خطوات عملية فورية في جلسة الكابينيت القادمة لإسقاط السلطة الفلسطينية.