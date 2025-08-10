بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية
الأحد، 10-08-2025
12:27 م
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه سيطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة المقبل بطرح خطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية.
وأعلن بن غفير في تصريحات له اليوم الأحد، أنه سيتوجه إلى رئيس الوزراء بطلب طرح خطوات عملية فورية في جلسة الكابينيت القادمة لإسقاط السلطة الفلسطينية.
من جهة أخرى، قال بن غفير "أسمع تحذيرات إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، لكنني لا أقبلها. خطة احتلال غزة لن تكلف كل هذا المال، ولا تحتاج إلى كل هذا العدد من الجنود - يجب الدخول، والتدمير، والاحتلال".