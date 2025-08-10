الأحد 2025-08-10 02:31 م
 

كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للعام التاسع على التوالي

df
كابيتال بنك
 
الأحد، 10-08-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   بهدف دعم المبادرات الصحية وتعزيز دوره الاجتماعي والإنساني في دعم الفئات المحتاجة، نظم كابيتال بنك حملة للتبرع بالدم لموظفيه في مبنى الإدارة العامة وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني. وتُعد هذه الحملة، التي ينظمها البنك للسنة التاسعة على التوالي، واحدة من المبادرات التي تعكس التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توفير وحدات دم للمرضى المحتاجين.

اضافة اعلان


وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو: "نفخر في كابيتال بنك بأن تكون روح العطاء جزءاً من هويتنا المؤسسية. إن التبرع بالدم هو رسالة إنسانية نبيلة تعبّر عن التضامن الحقيقي، ونحن نعتز بالوعي والمسؤولية التي يتحلى بها موظفونا، الذين لا يترددون في المشاركة سنوياً بهذه الحملة، لإحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين. هذا الالتزام المتجدد يعكس قيمنا ويجسد دورنا كشريك فاعل في خدمة مجتمعنا."


ويؤكد كابيتال بنك من خلال هذه الحملة على التزامه بدعم القطاع الصحي الوطني، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتضامناً.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نااا

فيديو منوع روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية

sf

أخبار الشركات الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

أخبار الشركات The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

22

فيديو منوع طريقة لتصغير مساحة البيتزا في عبوتها

غا

فيديو منوع الفرق الكبير في السعرات بين الوجبات الصحية ورقائق الشيبس

ىة

فيديو منوع شاهد: إعداد اللحم على الطريقة اليابانية

مخنت وة

فيديو منوع كي الملابس بين الماضي والحاضر

ت

فيديو منوع خاصية في آيفون لإخفاء اسم المتصل



 
 





الأكثر مشاهدة