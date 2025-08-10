كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للعام التاسع على التوالي

الوكيل الإخباري- بهدف دعم المبادرات الصحية وتعزيز دوره الاجتماعي والإنساني في دعم الفئات المحتاجة، نظم كابيتال بنك حملة للتبرع بالدم لموظفيه في مبنى الإدارة العامة وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني. وتُعد هذه الحملة، التي ينظمها البنك للسنة التاسعة على التوالي، واحدة من المبادرات التي تعكس التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توفير وحدات دم للمرضى المحتاجين.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو: "نفخر في كابيتال بنك بأن تكون روح العطاء جزءاً من هويتنا المؤسسية. إن التبرع بالدم هو رسالة إنسانية نبيلة تعبّر عن التضامن الحقيقي، ونحن نعتز بالوعي والمسؤولية التي يتحلى بها موظفونا، الذين لا يترددون في المشاركة سنوياً بهذه الحملة، لإحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين. هذا الالتزام المتجدد يعكس قيمنا ويجسد دورنا كشريك فاعل في خدمة مجتمعنا."