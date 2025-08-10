كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للعام التاسع على التوالي

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو: "نفخر في كابيتال بنك بأن تكون روح العطاء جزءاً من هويتنا المؤسسية. إن التبرع بالدم هو رسالة إنسانية نبيلة تعبّر عن التضامن الحقيقي، ونحن نعتز بالوعي والمسؤولية التي يتحلى بها موظفونا، الذين لا يترددون في المشاركة سنوياً بهذه الحملة، لإحداث فرق حقيقي في حياة الآخرين. هذا الالتزام المتجدد يعكس قيمنا ويجسد دورنا كشريك فاعل في خدمة مجتمعنا."
ويؤكد كابيتال بنك من خلال هذه الحملة على التزامه بدعم القطاع الصحي الوطني، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتضامناً.
