كيف يؤثر الجوع على الجسم؟

الوكيل الإخباري- أكدت خبيرة التغذية علا عنبتاوي وزميلتها بيرتا فالنتي أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 2100 سعرة حرارية يوميًا في حالات الطوارئ، للحفاظ على الوظائف الحيوية الأساسية.

ويُفترض أن تأتي هذه الطاقة من توازن صحي بين:

الكربوهيدرات: 50-60%

البروتينات: 10-35%

الدهون: 20-35%



كما يحتاج الجسم إلى عناصر دقيقة مهمة مثل الحديد، الزنك، اليود، وفيتامين A لدعم المناعة والنمو والتطور العقلي.



3 مراحل يمر بها الجسم عند الجوع:

حتى 48 ساعة: يستخدم الجسم مخزون الجليكوجين في الكبد.

مرحلة متوسطة: يبدأ في تكسير العضلات والدهون لإنتاج الطاقة.

مرحلة متقدمة: يعتمد على الكيتونات، مما يشير إلى أزمة أيضية خطيرة.



ومع استمرار نقص الغذاء، يتدهور الجسم تدريجيًا، وتحدث مضاعفات جسدية ونفسية مثل الاكتئاب والقلق، أما عند الأطفال، فقد يتسبب ذلك في تلف دماغي دائم وتوقف النمو.