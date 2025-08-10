كيف يؤثر الجوع على الجسم؟

ويُفترض أن تأتي هذه الطاقة من توازن صحي بين:
الكربوهيدرات: 50-60%
البروتينات: 10-35%
الدهون: 20-35%
كما يحتاج الجسم إلى عناصر دقيقة مهمة مثل الحديد، الزنك، اليود، وفيتامين A لدعم المناعة والنمو والتطور العقلي.
3 مراحل يمر بها الجسم عند الجوع:
حتى 48 ساعة: يستخدم الجسم مخزون الجليكوجين في الكبد.
مرحلة متوسطة: يبدأ في تكسير العضلات والدهون لإنتاج الطاقة.
مرحلة متقدمة: يعتمد على الكيتونات، مما يشير إلى أزمة أيضية خطيرة.
ومع استمرار نقص الغذاء، يتدهور الجسم تدريجيًا، وتحدث مضاعفات جسدية ونفسية مثل الاكتئاب والقلق، أما عند الأطفال، فقد يتسبب ذلك في تلف دماغي دائم وتوقف النمو.
-
أخبار متعلقة
-
خرافات حول التبرع بالدم- إليك الحقائق
-
حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها
-
ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟
-
في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي
-
الذبحة الصدرية ليست وحدها المؤشر .. علامات مبكرة لاحتشاء عضلة القلب
-
تقنية ثورية للكشف المبكر عن سرطان المريء
-
حلويات ما بعد النتائج... متى تتحوّل فرحة النجاح إلى عبء صحي؟
-
احذر التسمم الغذائي في الصيف