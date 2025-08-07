الجمعة 2025-08-08 12:28 ص
 

الذبحة الصدرية ليست وحدها المؤشر .. علامات مبكرة لاحتشاء عضلة القلب

صورة تعبيرية
الذبحة الصدرية ليست وحدها المؤشر .. علامات مبكرة لاحتشاء عضلة القلب
 
الخميس، 07-08-2025 11:13 م
الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور أنطون فاخليايف، أخصائي أمراض القلب والتخدير والإنعاش، بأن احتشاء عضلة القلب قد يحدث من دون أعراض أو مقدمات. ويوضح كيفية الوقاية منها.اضافة اعلان


وفقًا للطبيب، يُعدّ ظهور ألم الذبحة الصدرية والألم خلف عظمة القص أثناء المجهود البدني أحد المؤشرات المبكرة لاقتراب الإصابة باحتشاء عضلة القلب. ويقول:

"مع مرور الوقت، يقلّ النشاط البدني، ويصبح الألم أكثر تكرارًا ويستمر لفترة أطول. وهذه صورة نموذجية لداء القلب الإقفاري (مرض نقص تروية القلب - Ischaemic heart disease)."

ويُشير إلى أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم. ومع تطوّر الطب الحديث، لم يعُد الناس يخشَون احتشاء عضلة القلب، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن النتائج لا تزال مخيبة للآمال.

ويُؤكد الطبيب أن الناس تخشى السرطان، لكن في الواقع، ثلثي الوفيات تحدث بسبب الجلطات الدماغية واحتشاء عضلة القلب. فالوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تحدث حتى في سنّ العمل، وهي السبب الرئيسي للوفاة، وتفوق تقريبًا ضعف عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الأورام.

وينصح الطبيب للوقاية من أمراض القلب بالحفاظ على وزن طبيعي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا، لأنها عوامل مهمة تُسهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب.

ويشير أيضًا إلى أن النظرية الحالية التي تفسر حدوث احتشاء عضلة القلب تعتمد على عامل عدوى التهابية. ووفقًا لهذه النظرية، تنمو لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية وتنفجر على خلفية مرض معدٍ أو التهابات، مما يُحفّز هذه العملية. وأكثر أنواع العدوى انتشارًا التي تؤدي إلى ذلك هي الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة.

ويُؤكد أن أخطر أنواع العدوى تشمل فيروس كورونا والإنفلونزا، لذلك فإن التطعيم ضد هذه الفيروسات هو الطريقة الأضمن لتجنّب مثل هذه الحالات.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة