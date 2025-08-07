الذبحة الصدرية ليست وحدها المؤشر .. علامات مبكرة لاحتشاء عضلة القلب

وفقًا للطبيب، يُعدّ ظهور ألم الذبحة الصدرية والألم خلف عظمة القص أثناء المجهود البدني أحد المؤشرات المبكرة لاقتراب الإصابة باحتشاء عضلة القلب. ويقول:
"مع مرور الوقت، يقلّ النشاط البدني، ويصبح الألم أكثر تكرارًا ويستمر لفترة أطول. وهذه صورة نموذجية لداء القلب الإقفاري (مرض نقص تروية القلب - Ischaemic heart disease)."
ويُشير إلى أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم. ومع تطوّر الطب الحديث، لم يعُد الناس يخشَون احتشاء عضلة القلب، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن النتائج لا تزال مخيبة للآمال.
ويُؤكد الطبيب أن الناس تخشى السرطان، لكن في الواقع، ثلثي الوفيات تحدث بسبب الجلطات الدماغية واحتشاء عضلة القلب. فالوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تحدث حتى في سنّ العمل، وهي السبب الرئيسي للوفاة، وتفوق تقريبًا ضعف عدد الوفيات الناتجة عن أمراض الأورام.
وينصح الطبيب للوقاية من أمراض القلب بالحفاظ على وزن طبيعي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا، لأنها عوامل مهمة تُسهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب.
ويشير أيضًا إلى أن النظرية الحالية التي تفسر حدوث احتشاء عضلة القلب تعتمد على عامل عدوى التهابية. ووفقًا لهذه النظرية، تنمو لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية وتنفجر على خلفية مرض معدٍ أو التهابات، مما يُحفّز هذه العملية. وأكثر أنواع العدوى انتشارًا التي تؤدي إلى ذلك هي الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة.
ويُؤكد أن أخطر أنواع العدوى تشمل فيروس كورونا والإنفلونزا، لذلك فإن التطعيم ضد هذه الفيروسات هو الطريقة الأضمن لتجنّب مثل هذه الحالات.
روسيا اليوم
