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الثلاثاء، 07-06-2022 04:31 م

اكتشاف دليل يربط المناعة الذاتية بمرض انفصام الشخصية

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الوكيل الإخباري - كشف باحثون في جامعة طوكيو ارتباطاً بين انفصام الشخصية وأجسام مضادة ذاتية يصنعها الجهاز المناعي، تتعرف على بروتينات الجسم نفسه بدل التهديدات الخارجية، من الميكروبات.

والانفصام اضطراب يؤثر على طريقة التصرف والتفكير وإدراك الواقع، وغالباً ما يكون علاجه صعباً، لاختلاف الأسباب والأعراض.

وحسب موقع "دايلي ساينس"، توصلت الدراسة الجديدة إلى أن جزيئاً يسمى NCAM1 يساعد خلايا الدماغ على التحدث مع بعضها البعض عبر الوصلات العصبية، قد يكون وراء تطور مرض انفصام الشخصية.

ودرس الفريق دور الأجسام المضادة المناعية ضد NCAM1، وأظهرت الدراسة التي أجريت على الحيوانات أن الأجسام المضادة الذاتية لدى المرضى تجعل المريض يعاني من ضعف إدراكي، وتغيرات في تنظيم ردود الفعل المفاجئة، ومن تراجع عدد نقاط الاشتباك العصبي، وهي هياكل مهمة للتواصل بين خلايا الدماغ، وتتأثر أيضاً بالانفصام.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه الأجسام يمكنها أن تسبب تغييرات شائعة في انفصام الشخصية.

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