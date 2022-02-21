اكتشاف يغير طريقة علاج حب الشباب

الوكيل الإخباري - وجد باحثون في إحدى الجامعات الأمريكية أن خلايا الجلد خارج بصيلات الشعر تلعب دوراً أكبر مما تفعل بصيلات الشعر، في تكوين البثور لدى مرضى حب الشباب، مشيرين إلى أن دراستهم قد تغير طريقة علاج حب الشباب في العالم.



وأفاد معدو الدراسة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، أن تلك الخلايا خارج بصيلات الشعر، وتسمى «الأرومات الليفية»، تمتاز بتأثير كبير في السيطرة على البكتيريا وتطور حب الشباب.

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