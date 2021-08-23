الأسباب المرضية لأصوات الأمعاء في البطن

الوكيل الإخباري - تصدر عن أحشاء البطن، وتحديدا المعدة والأمعاء، خلال عملية الهضم أصوات منشؤها حركات تموجية تحصل في جدران المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة بهدف دفع محتوياتها من الطعام والسوائل والغازات قدماً عبر المجرى الهضمي.

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ويكون صوت أمعاء البطن في الحالة الطبيعية ذا لحن موسيقي منخفض الشدة بحيث لا تسمعه آذاننا، أما إذا علت أصوات الأمعاء في البطن وسمعناه، فحينها يطلق عليها اسم القرقرة التي تسمى بالإنكليزية borborygmi، وهناك من يسميه صوت غرغرة البطن أو الهدير أو زقزقة البطن، وتكون القرقرة في معظم الأحيان حميدة لا خطورة منها، وتشير الى أن جهاز الهضم يعمل جيداً.

وإلى جانب عملية الهضم والجوع، فإن هناك أسبابا مرضية عديدة يمكن أن تقف خلف القرقرة هي:



- انسداد الأوعية الدموية التي تغذي الأمعاء.

- انسداد الأمعاء الميكانيكي بسبب فتق أو ورم أو التصاقات.

- التفاف الأمعاء.

- الشلل الدماغي.

- خلل كيميائي في الشوارد مثل نقص البوتاسيوم في الدم.

- العدوى.

- الصدمة.

- انثقاب القرحة الهضمية.

- عدوى التجوف البطني، التهاب الصفاق.

- التخدير العام.

- إشعاع البطن.

- تخدير الحبل الشوكي.

- الأدوية التي تخمد حركات الأمعاء.

- انسداد الأمعاء الجزئي أو الكلي.

- جراحة البطن.

- الإسهال.

- داء كرون.

- حساسية الطعام.

- النزف الهضمي.

- التهاب الأمعاء الميكروبي.

- التهاب القولون التقرحي.

المصدر - صحتك