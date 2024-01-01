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الإثنين، 01-01-2024 02:10 م

الأكياس الدمعية قد تدل على أمراض خطيرة

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الوكيل الإخباري - قالت مجلة "Jolie" إن الأكياس الدمعية، هي أنسجة مترهلة تحت العينين، في الجفن السفلي، ويمكن أن تمتد إلى عظمة الخد، وغالبا ما تكون مصحوبة بتورمات وهالات سوداء.

نمط حياة غير صحي
وأوضحت المجلة أن أسبابها  أسباب عدة، على رأسها نمط الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية غير الصحية، أو الأحادية، وقلة النوم، وقلة شرب السوائل، والتدخين.

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كما يمكن أن تكون بسبب  العوامل الوراثية، حيث تكون الأنسجة الضامة ضعيفة بطبيعتها أو بسبب التقدم في العمر. 


أمراض خطيرة
ويمكن أيضاً أن تشير هذه الأكياس إلى الإصابة بمرض خطير مثل مشاكل القلب، والكلى، والغدة الدرقية، ونقص الحديد، واضطراب التدفق اللمفاوي.
وقد يكون السبب  نفسياً مثل التوتر ، والقلق، والاكتئاب.


سبل العلاج
وأشارت "Jolie" إلى أنه يمكن العلاج تبعاً للسبب، فإذا كانت بسبب نمط الحياة، فيجب اتباع نمط صحي يقوم على التغذية الصحية، وأخذ قسط كاف من النوم وشرب السوائل على نحو كاف، مع الإقلاع عن التدخين .


وإذا كان السبب العوامل الوراثية والتقدم في العمر، يمكن وضع كريم عيون يتمتع بتأثير شد، رغم أنه حل مؤقت، أما الحل الجذري فهو اللجوء إلى الجراحة لشد الأنسجة المترهلة أو إزالتها.

 


وإذا كان  السبب اضطراب التدفق اللمفاوي، فيمكن تدليك الوجه، لتحفيز التدفق اللمفاوي للتخلص من احتباس السوائل تحت العينين.
أما إذا كان السبب  المرض الخطير، فيجب علاجه.

 

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