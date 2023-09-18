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الإثنين، 18-09-2023 03:17 م

الذرة المشوية- هل يمكن لمرضى القولون تناوله؟

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الوكيل الإخباري - تعتبر الذرة المشوية من الوجبات الخفيفة التي يميل البعض ونستعرض في السطور التالية تأثير تناول الذرة المشوي على مرضى القولون العصبي . 

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الذرة المشوية لمرضى القولون
تعد الذرة المشوية من الحبوب الكاملة، لذا فإن تناوله يساهم في تحسين عمل الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء، ما يعمل على التخلص من الإمساك.


وعادة ما يكون الإمساك من أكثر المشكلات المزعجة التي يشكو منها مرضى القولون العصبي بشكل مستمر، وبالتالي فإن الحصول على الذرة المشوية يساعد على تخفيف حدة تلك المشكلة.


وتتميز الذرة أيضًا باحتوائه أيضًا على الألياف الطبيعية التي تعزز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، وتحسن نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، والتي تعمل بدورها على الوقاية من سرطان القولون.


تلعب الذرة المشوية دورًا أيضًا في تقليل فرص التعرض لما يسمى بالتهاب الرتج، وهو عبارة عن مشكلة صحية تسبب تكوين أكياس على جدران القولون.


كم واحدة يمكن تناولها في اليوم؟
تعد الذرة المشوية من الخضروات النشوية، مثل البازلاء والبطاطس، وبالتالي فإن السكريات والكربوهيدرات الموجودة بها قد ترفع مستويات السكر في الدم.


ويُنصح بتناول واحدة فقط من الذرة المشوية في اليوم ضمن نظام غذائي صحي كامل، تجنبًا لارتفاع سكر الدم ومنع امتصاص بعض العناصر الغذائية بالجسم.

 

الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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