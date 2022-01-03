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الإثنين، 03-01-2022 03:47 م

السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بسرطان الأمعاء

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة عملية نشرتها مجلة Gut البريطانية أن سرطان الأمعاء الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع سرطان فتكا، يظهر عادة بشكل أكثر مرتين لدى الذين يتناولون المشروبات شديدة الحلاوة.

وذكرت دراسة حول العادات الغذائية لـ 95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عاما تقريبا، أن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتؤكد الدراسة أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪، ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلي صناعيا أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪.

وشددت الدراسة على أن "تقليل تناول هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين".

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ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان الأمعاء - ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء والثالث عند الرجال.

 

 

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