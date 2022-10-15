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السبت، 15-10-2022 04:32 م

بعد جراحة العظام .. ما دور الأسبرين بالوقاية من الجلطات ؟

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الوكيل الإخباري-عادةً ما يتلقى المرضى الذين يخضعون لجراحة لإصلاح كسور العظام نوعاً من مضاد لجلطات الدم عن طريق الحقن، وهو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي. لكن وجدت تجربة سريرية جديدة أن الأسبرين له نفس الفعالية.

وعُرضت نتائج الدراسة أمس في الاجتماع السنوي لجمعية إصابات العظام (OTA) في فلوريدا، ويتوقع أن تدفع هذه النتائج الجراحين إلى تغيير البروتوكول وإعطاء الأسبرين بدلاً من الدواء المتبع حالياً.

وأجريت الدراسة في جامعة ميريلاند، وشملت بيانات 12 ألف مريض في 21 مركزاً للصدمات في الولايات المتحدة وكندا، وهي أكبر تجربة على الإطلاق لمرضى كسور العظام.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، أظهرت الدراسة أن وفيات الجلطات في المجموعة التي تناولت الأسبرين بلغت 47 شخصاً، بينما توفى 45 شخصاً بالجلطة في مجموعة الهيبارين، وهو فارق ضئيل، ويعكس معدل الوفيات المنخفض عند تناول أي من العلاجين فاعلية كلا منهما.

ويعتبر الأسبرين بديلاً اقتصادياً رائعاً مقابل حقن الهيبارين المكلفة، خاصة أن مرضى كسور العظام هم الأكثر تعرضاً لجلطات الدم في الأوردة، والانسداد الرئوي أو جلطة الرئة.

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