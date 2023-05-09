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الثلاثاء، 09-05-2023 01:02 م

بماذا تنذر رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال ؟ .. 4 حالات مرضية

أسباب_رائحة_الفم_الكريهة_عند_الأطفال


الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن لانبعاث رائحة كريهة من فم الطفل، أسباباً عدة، بعضها بسيط وبعضها خطير.

وأوضحت أن سببها قد يكون بسيطاً مثل إهمال العناية بالأسنان، وهو ما يمكن مواجهته بالعناية الجيدة بالأسنان. 

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وإذا لم تفلح العناية الجيدة في القضاء عليها فيجب استشارة الطبيب لتحديد سببها الذي قد يكون خطيراً مثل تسوس الأسنان، والتهاب اللوزتين، والارتجاع المريئي، وأمراض الغشاء المخاطي المبطن للفم، أو الحلق مثل هربس الشفاه، وداء المبيضات، والقرحة الفموية.

 

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