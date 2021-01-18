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الإثنين، 18-01-2021 04:41 م

تحذير للأمهات.. بحة صوت الأطفال قد تشير لأسباب غير متوقعة

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الوكيل الإخباري _ تعد بحة صوت الطفل من الامور الطبيعية والتي تحدث نتيجة الصراخ واللعب بصوت عالي الا انها قد تشير في بعض الاحيان إلى دلالات نفسية وجسديّة مختلفة ، وابرز هذه الدلالات :

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1- شخصية الطفل

تعتبر من العوامل الأساسية التي قد تُعرّض الحبال الصوتية للكثير من المشاكل، فمثلاً الطفل المندفع وكثير الحركة من أكثر المعرّضين لبحة في الصوت، بسبب استعمال نبرة الصوت العالية. كونه يريد أن يتظاهر بصورة الشخص القوي أمام الآخرين.

 

2- المهام والنشاطات الاجتماعية التي يؤديها الطفل، مثل الغناء، وحضور المباريات والتصرفات التي يقوم بها الأشخاص المحيطين به، مثل التحدث بصوت عالٍ، وبالتالي يكتسبها الطفل. فالطفل بعمر صغير يميل للتقليد كثيراً.


3- الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر في الحبال الصوتية. ومنها مثل السعال، والتهاب الحلق واللوزتين، والجفاف.


4- تناول بعض الأدوية الطبية التي تؤثر في الصوت، مثل استخدام بخاخات الربو.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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