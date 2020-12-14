تحذير من تناول هذه الأطعمة والمشروبات مع المضادات الحيوية

الوكيل الاخباري - تعتبر المضادات الحيوية من أبرز العلاجات التي تستخدم لمحاربة الالتهابات ورغم هذا فإن تناولها قد ينطوي على بعض الأعراض الجانبية مثل:
- الغثيان.
- الإسهال.
- الانتفاخ.
- عسر الهضم.
- آلام البطن.
- فقدان الشهية.
وينصح الأطباء عادة بعدم الإفراط في الاعتماد عليها كما يشير الخبراء إلى ضرورة عدم تناولها بالتزامن مع هذه الأطعمة والمشروبات:
- منتجات الألبان:
فقد يؤثر تناول الحليب والزبدة والجبنة على قدرة الجسم على امتصاص المضادات والاستفادة منها.
- عصير الفواكه:
وخصوصاً الغريب فروت والسبب أن هذا يمكن أن يحد من فعاليات الدواء.
- الأطعمة التي تحتوي على السكر والخميرة:
فقد تعاني بعض النساء عند تناول المضادات من نمو الفطريات المزعجة وهو ما يمكن أن يتفاقم مع تناول المأكولات الحلوة والمتخمرة.
- الحبوب الكاملة والمكسرات:
فهي تحتوي على الزيوت التي يمكن أن تفاقم عملية تكاثر البكتيريا الضارة وهو ما يقلل فعالية المضاد.
- المأكولات الغنية بالألياف:
فتناولها قد يؤدي إلى إبطاء عملية امتصاص الجسم لمكونات الدواء.
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