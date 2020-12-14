تحذير من تناول هذه الأطعمة والمشروبات مع المضادات الحيوية

الوكيل الاخباري - تعتبر المضادات الحيوية من أبرز العلاجات التي تستخدم لمحاربة الالتهابات ورغم هذا فإن تناولها قد ينطوي على بعض الأعراض الجانبية مثل:

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- الغثيان.

- الإسهال.

- الانتفاخ.

- عسر الهضم.

- آلام البطن.

- فقدان الشهية.



وينصح الأطباء عادة بعدم الإفراط في الاعتماد عليها كما يشير الخبراء إلى ضرورة عدم تناولها بالتزامن مع هذه الأطعمة والمشروبات:

- منتجات الألبان:

فقد يؤثر تناول الحليب والزبدة والجبنة على قدرة الجسم على امتصاص المضادات والاستفادة منها.



- عصير الفواكه:

وخصوصاً الغريب فروت والسبب أن هذا يمكن أن يحد من فعاليات الدواء.



- الأطعمة التي تحتوي على السكر والخميرة:

فقد تعاني بعض النساء عند تناول المضادات من نمو الفطريات المزعجة وهو ما يمكن أن يتفاقم مع تناول المأكولات الحلوة والمتخمرة.



- الحبوب الكاملة والمكسرات:

فهي تحتوي على الزيوت التي يمكن أن تفاقم عملية تكاثر البكتيريا الضارة وهو ما يقلل فعالية المضاد.



- المأكولات الغنية بالألياف:

فتناولها قد يؤدي إلى إبطاء عملية امتصاص الجسم لمكونات الدواء.

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