الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

تعيين 14 موظفاً لمراقبة الأسواق والأسعار في إربد

2.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي

وزير الأوقاف يحدد وقت الإقامة لصلاتي الفجر والعشاء

الهيئة الخيرية الهاشمية تنفذ حملة رمضان بالخير غير 2022

أسواق الأسهم الخليجية تسجل أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2009

17 وفاة و1731 إصابة كورونا سجلت في الأردن الأسبوع الماضي

تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية في فبراير‎‎

بعد الغاز.. روسيا تنوي تصدير الغذاء بالروبل

الزراعة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة خفّض أسعار الخضار والفواكه

الكرملين: قرار تسعير الغاز اتخذ حرصا على عدم خسارة النقد الأجنبي بسبب العقوبات

الأحد، 03-04-2022 03:36 م

ترطيب الجسم يحمي من قصور القلب

تعريف الماء


الوكيل الإخباري - قالت نتائج دراسة جديدة إن شرب كمية كافية من الماء باستمرار لا يدعم وظائف الجسم الأساسية فحسب، وإنما يحد من خطر الإصابة بقصور القلب، إلى جانب مشاكل قلبية أخرى. ويعتبر قصور القلب شائعاً بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

اضافة اعلان


وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين جفاف الجسم المزمن وبين زيادة خطر الإصابة بتليف القلب، وتصلّب عضلة القلب لمن تتراوح أعمارهم بين 44 و66 عاماً. وهي فئة عمرية أقل من تلك التي تزداد بينها أمراض القلب.


ويساعد الحفاظ على نسبة ماء جيدة في الجسم على التقليل من نسبة الصوديوم والسكر في الدم.


ووجد الباحثون أن مستويات الصوديوم التي تزيد عن 142 ملي/ لتر في الدم خلال منتصف العمر مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بتضخم البطين الأيسر وفشل القلب في وقت لاحق من الحياة. وأن الزيادة في نسبة هذا الخطر تصل إلى 39 بالمائة.


وأوصت نتائج الدراسة التي أجريت في المعهد القومي للقلب والرئة والدم بولاية ميريلاند الأمريكية، النساء بتناول 6-8 أكواب من الماء والسوائل يومياً، والرجال 8-10 أكواب يومياً. والمقصود بالسوائل: العصائر والمشروبات الخالية من الكافيين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1625617155105474-5

فوائد تجعلك تتناول الخيار يوميا

2022_2_9_15_28_25_92

العصائر والخشاف أهم مصادر الألياف خلال رمضان

135-162459-early-signs-autism-babies-5

علامات مبكرة تدل على إصابة الطفل بالتوحد

2020_4_28_17_51_11_174

نصائح للمرضى لتجنب تشكل الحصى في شهر رمضان

2020_4_26_17_23_34_735

شروط صيام الحامل في شهر رمضان

feeling_hungry

نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
تمر

لهذا السبب يجب تناول التمر قبل الماء في الإفطار

شرب-الماء-أثناء-الأكل

هل من علاقة بين شرب الماء وظهور البطن ؟