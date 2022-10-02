تعرف على طرق الوقاية والعلاج من مرض الكوليرا

الوكيل الإخباري - الكوليرا هو مرض حاد ومُعدي لا يتعدى مدته خمسة أيام، يسببه جرثومة ضمة الكوليرا الذي ينتقل من خلال تناول الأطعمة أو المياه الملوثه ، ويتميز بوجود اسهال شديد قد يؤدي إلى الجفاف وربما إلى الموت إذا لم يعالج.



فترة حضانة الكوليرا

تتراوح حضانة مرض الكوليرا من 2-6 أيام، ويعالج بتسريب السوائل الوريدية مع إضافة البوتاسيوم لتعويض القلويات المفقودة بالاستفراغ المصاحب مع اعراض الكوليرا. كما يُعطى المريض المضادات الحيوية، وليس لمرض الكوليرا لقاح معين لعلاجه.



ظهور أعراضه بشكل مفاجئ على شكل:



-إسهال مائي شديد ومستمر

ويميل لونه إلى اللون الأبيض مع احتمال وجود رائحة قريبة من رائحة السمك، وقد يصاحبه وجود دم.



-جفاف

وتشمل أعراض الجفاف على زيادة نبضات القلب، جفاف الأنف والفم، عطش، تشنج العضلات، وقد يؤدي الجفاف الشديد إلى فقدان الأملاح المعدنية من الجسم المسؤولة عن توازن السوائل في الجسم وحدوث ما يُسمى باضطرابات الكهرل ، والتي تشمل أعراضها على الصدمة، وتشنج العضلات.



-قيء شديد قد يستمر لساعات في القيء الواحد.

-تقلصات عضلية مؤلمة.

-يقل إفراز البول.

-هبوط عام.

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وتستمر هذه الأعراض من ساعتين إلى إثنى عشر ساعة، يكون المريض في أثنائها وبعدها متعبًا لكثرة ما يفقده المريض من سوائل تظهر عليه حالة جفاف، وقد ينتهي بالوفاة إذا لم يُعالج بسرعة.

-كيف يتم تشخيص الكوليرا

أهم وسيلة في تشخيص الكوليرا هي تحليل البراز وزراعة عينة من البراز او المفرغات الحيوية على مستنبت قلوي للكشف عن البكتيريا المسببة للكوليرا.

- علاج الكوليرا

اتضح أنّ 90% من المرضى المصابين بمرض الكوليرا لا يتطلبون معالجة أكثر من تعويض سريع وكافي للماء والكهارل المفقودة في البراز الإسهالي والقياء. وأهم طرق العلاج ما يلي:



- الإمهاء

تغيير توازن الماء يإعطاء السوائل بالفم أو بطرق أخرى عند المصابين بالجفاف.



- السوائل عبر الوريد

يتطلب المرضى الذين تعرضوا لجفاف شديد سوائل وريدية ومضادات جرثومية.



- المضادات الحيوية

دوكسيسيكلين Doxycycline 300 مغ (للأطفال فوق الـ 8 سنوات: 2 مغ/كغ، بحد أقصى 100 مغ) فمويًا بجرعة منفردة (له مانع استعمال خلال الحمل).

سيبروفلوكساسين Ciprofloxacin 1 غم (للأطفال: 20 مغ/كغ، بحد أقصى 1 غم) فمويًا بجرعة منفردة (له مضاد استطباب خلال الحمل).



- مكملات الزنك

وجد أنّ الزنك يقلل من فترة الإسهال خاصة عند الأطفال.





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