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الإثنين، 11-04-2022 08:46 ص

تعرف على فوائد نبتة البردقوش

برر


الوكيل الإخباري - البردقوش نبتة تشتهر في حوض المتوسط، وتعرف بتسميات كثيرة كالعترة، المرو، حبق الفتى، أو ريحان البرّ، ولطالما استخدمت علاجاً يحتوي على مركبات تتمتع بفوائد صحية جمة. يتسم البردقوش بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

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ويتميز موضعياً بأنه معالج لآلام الظهر والأسنان كما الكدمات. ويخفض تناول البردقوش حرارة الجسم ومعدلات الكوليسترول، ويحافظ على ضغط الدم ويساعد على تخفيف الاضطرابات العصبية والنفسية ومشكلات الجهاز التنفسي، ويعالج الأمراض المنتقلة بالعدوى وحالات التسمم البسيطة.


يفتح البردقوش الشهية ويقلل مشكلات الهضم، كما يعزز عمل جهاز المناعة ويقاوم الفيروسات والجراثيم ويحمي الكبد ويقي من الماء الزرقاء، لكنه يتعارض مع بعض الأدوية، وينبغي للنساء الحوامل والمرضعات تجنب تناوله.


ويعتبر البردقوش من الأعشاب التي تساعد على تغذية الشعر لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. كما ويحمي من تساقط الشعر والتقصف، وهذا من خلال استعماله على الشعر مع زيت الزيتون. ناهيك عن كونه عاملاً فعالاً في ترطيب الشعر بشكل لمنحه النعومة واللمعان.


يمكن استخدام مستخلص البردقوش في العديد من وصفات الشعر مثل حمامات الكريم عبر مزجه مع أحد الزيوت الطبيعية ووضعه على الشعر مع التكرار مرة واحدة أسبوعيا.

 

البيان


 




 

 


 

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