تمرين بسيط يساعد على التحكم بمرض السكري

الوكيل الاخباري - يعاني من مرض السكري ملايين الأشخاص حول العالم ومن المعروف أن التحكم بهذا المرض يفرض اتباع نمط حياتي خاص. إلا أن بعض هؤلاء ولأسباب مختلفة لا يتمكنون من ذلك وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث مضاعفات لديهم.

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ومن أجل مساعدتهم أشار بعض الخبراء على هامش دراسة نشرت نتائجها في دورية Endocrinology and Metabolism إلى أنه يمكن ممارسة تمارين اليوغا بانتظام أن تساهم في الحفاظ على مستويات سكر طبيعية في الدم.



ولفتوا إلى أن تقنية التنفس المتبعة في هذه الحالة تساهم في تنشيط عمل البنكرياس ما يؤدي إلى تنظيم إنتاج الأنسولين في الجسم.



ولهذه الغاية رأوا أنه من المفيد الاستعانة باختصاصيي اليوغا من أجل تعلم كيفية القيام ببعض التمارين ومن أبرزها تمرين فاكراسانا الذي لا يساعد على تعزيز إنتاج الأنسولين فقط بل على فقدان الوزن واستعادة الشكل السليم أيضاً.

كما دعوا إلى تعلم طريقة تمرين سوبتا ماتسيندراسانا الذي يعمل على تحسين حركة العمود الفقري وعلى تحفيز عملية الهضم.

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