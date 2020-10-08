الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم

“مياهنا” تعلق دوامها بجبل الحسين لإصابة 3 من عامليها بكورونا

السيرة الذاتية للدكتور بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة




الخميس، 08-10-2020 09:15 ص

تمرين بسيط يساعد على التحكم بمرض السكري

5ec297fa423604090f61ae06


الوكيل الاخباري - يعاني من مرض السكري ملايين الأشخاص حول العالم ومن المعروف أن التحكم بهذا المرض يفرض اتباع نمط حياتي خاص. إلا أن بعض هؤلاء ولأسباب مختلفة لا يتمكنون من ذلك وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث مضاعفات لديهم.

اضافة اعلان

ومن أجل مساعدتهم أشار بعض الخبراء على هامش دراسة نشرت نتائجها في دورية Endocrinology and Metabolism إلى أنه يمكن ممارسة تمارين اليوغا بانتظام أن تساهم في الحفاظ على مستويات سكر طبيعية في الدم.


ولفتوا إلى أن تقنية التنفس المتبعة في هذه الحالة تساهم في تنشيط عمل البنكرياس ما يؤدي إلى تنظيم إنتاج الأنسولين في الجسم.

ولهذه الغاية رأوا أنه من المفيد الاستعانة باختصاصيي اليوغا من أجل تعلم كيفية القيام ببعض التمارين ومن أبرزها تمرين فاكراسانا الذي لا يساعد على تعزيز إنتاج الأنسولين فقط بل على فقدان الوزن واستعادة الشكل السليم أيضاً.

 

كما دعوا إلى تعلم طريقة تمرين سوبتا ماتسيندراسانا الذي يعمل على تحسين حركة العمود الفقري وعلى تحفيز عملية الهضم.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_5_19_13_5_7_898

في موسم الإنفلونزا والسعال.. علاج منزلي لتقوية المناعة

من الذات

الكشف عن العلاقة بين الغضب والقلق وزيادة الوزن

8202021202030733

علاجات منزلية فعالة تهدئ من تهيج العين

red-blood-cell-4256710_1920-1-780x470

ماذا يحدث في جسمك عندما ترتفع الصفائح الدموية؟

1200px-Pomegranate

يقوي المناعة ويحمي القلب.. 9 فوائد مهمة للرمان

146-768x512

متى تكون اللامبالاة من أعراض المرض؟

أخبار متعلقة
GNzvlYe8an-Annajah.jpg_440x284

قواعد يجب على مرضى السكري اتباعها في وجبة الإفطار

التهاب-الغدد-اللمفاوية-500x290

كشف أسباب الإصابة بسرطان الرأس والعنق

image_750x_5d356562ab6f2

فائدة صحية للزيتون تساعد في التحكم بمستويات السكر

8816911-1135312280

أفضل 10 أطعمة ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع

PVPV219-spinach_vegetable_greens-732x549-thumb

منها السبانخ .. أطعمة تقي من الإصابة بالمرحلة الثانية من السكري

diabetes-777002_1920

مكمل غذائي طبيعي يخفض سكر الدم لدى مرضى السكري