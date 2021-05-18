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الثلاثاء، 18-05-2021 01:16 م

حبّ شباب الوردية.. ما هو هذا المرض الجلدي الذي يظهر في الأربعينيات؟

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الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص نوعاً خاصاً من حبّ الشباب تُطلق عليه تسمية "حبّ شباب الوردية". ويعني هذا ظهور بثور بيضاء مع بعض الاحمرار في منتصف الوجه.

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ومن الممكن أن تحدث هذه المشكلة في الأربعينيات، وهي تنتج من توسع في الأوردة الدموية، وهو ما يسبب الشعور بالحرارة والوخز مع احمرار الوجه.


وغالباً ما لا تتطور المشكلة إلا أنها قد تسبّب إفراز الكثير من الزهم، ما يؤدي إلى نمو البثور على الوجه. وقد تكون هذه المشكلة وراثية، ويمكن أن تزداد سوءاً مع التعرّض الكثيف لأشعة الشمس خلال النهار.


ولا علاج حتى الآن لهذه المشكلة. لكن يُنصح في هذه الحالة بالخضوع لجلسات ليزر من أجل الحد من توسّع الأوعية الدموية، علماً أنه من الممكن أن تتكرر الأعراض لأن المشكلة غالباً ما تكون وراثية. كذلك من الممكن تهدئة "حبّ شباب الوردية" من خلال استخدام جل يصفه طبيب الجلد.

 

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