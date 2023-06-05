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الإثنين، 05-06-2023 10:30 ص

حتى تتجنب تساقطه.. كم عدد المرات المثالية لغسل شعرك؟

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الوكيل الإخباري- يفقد البشر ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها. ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون فقدان الشعر غير طبيعي ما قد يثير القلق. ونادرا ما يكون فقدان الشعر علامة على شيء خطير، ولكنه قد يؤثر نفسيا على الفرد.

وبحسب ما نقل موقع صحيفة "ديلي إكسبريس" Daily Express، عن خبير الصحة الجلدية الدكتور أمير خان، فإن الطريقة التي تعتني بها بشعرك يمكن أن تكون عاملا في تساقطه.

وقال خان: "لدينا نحو 100 ألف شعرة على رؤوسنا ونفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميا بشكل طبيعي. وهناك نمو طبيعي لذلك لا نميل إلى ملاحظة هذا، ولكن بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون تساقط الشعر أمرا مرهقا حقا. وتشمل الأعراض والعلامات التي يجب البحث عنها، على وجه الخصوص، أشياء مثل انحسار الخط الشعري، والبقع الصلعاء، والحكة، والتهاب فروة الرأس. وكل هذه الأشياء يمكن أن تشير إلى أنك تفقد شعرا أكثر ما هو طبيعي".

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر، حيث تلعب الهرمونات دورا كبيرا في هذه العملية. وفي حين أنه قد يكون من الصعب التأثير على بعض عوامل الخطر، يمكن تغيير عوامل أخرى بسهولة.

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