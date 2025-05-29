5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل

الوكيل الإخباري- في ظل تصاعد ساعات الجلوس الطويلة بفعل نمط العمل المكتبي واستخدام الشاشات، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise عن الطريقة الأمثل لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس المفرط.

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ووفقًا لموقع 15min الليتواني، أجريت الدراسة على 11 شخصًا جلسوا لمدة 8 ساعات متواصلة، مع تقسيمهم إلى مجموعات تمارس المشي لفترات محددة:

دقيقة واحدة كل 30 دقيقة

دقيقة كل 60 دقيقة

خمس دقائق كل 30 دقيقة

خمس دقائق كل 60 دقيقة

مجموعة لم تتحرك أبدًا



🔍 النتائج:

أفضل النتائج ظهرت لدى المجموعة التي مشَت 5 دقائق كل 30 دقيقة.

انخفضت مستويات السكر في الدم لديهم بنسبة 58% بعد تناول الطعام مقارنةً بمن لم يتحركوا.

سُجّلت كذلك تحسينات في ضغط الدم ومؤشرات التمثيل الغذائي.

ورغم أن حجم العينة صغير، شدد الباحثون على أهمية النتيجة، مؤكدين أن إدماج الحركة القصيرة المنتظمة في الروتين اليومي قد يكون وسيلة فعالة للوقاية من أمراض القلب والسكري وغيرها من أضرار قلة النشاط.



🧠 توصية الخبراء:

التحرك لبضع دقائق كل نصف ساعة ليس رفاهية بل ضرورة صحية، خاصة لمن يعملون في بيئات تتطلب الجلوس لساعات طويلة.