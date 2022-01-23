حساسية الفول السوداني عند الأطفال.. علاج يبشر بإزالة المخاطر

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة لعلاج مناعي يقضي على حساسية الأطفال تجاه الفول السوداني قبل سن الـ٣ سنوات.

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وجدت دراسة جديدة أن معظم الأطفال الصغار الذين يعانون من حساسية الفول السوداني وعولجوا بالعلاج المناعي الفموي قد تخلصوا من الحساسية في غضون عامين ونصف.

أن واحداً من كل خمسة مشاركين من الأطفال الذين تلقوا العلاج المناعي لم يكن لديه رد فعل تحسسي بعد 26 أسبوعاً من انتهاء العلاج.

ونقل الموقع عن المؤلفة المشاركة الدكتورة ستايسي إم جونز قولها: "وجدنا أن العلاج تسبب في التخلص من التحسس لدى غالبية الأطفال المصابين بالحساسية من الفول السوداني ونبحث عن طرق لتحسين وإطالة آثار العلاج المناعي الفموي هذا".

وعادة ما يُنصح الأطفال المصابون بحساسية الفول السوداني بتجنب المكسرات والأطعمة التي تحتوي عليها أو الزيوت المشتقة منها، ولكن العلاج المناعي يحتوي على كميات متزايدة تدريجياً من بروتين الفول السوداني لبناء قدرة الجسم على تحمله، بهدف تقليل شدة الحساسية.

وفي نهاية العلاج، قام الباحثون بتقييم مدى تحسس الأطفال من خلال جعلهم يتناول 5000 مجم من مسحوق بروتين الفول السوداني، أو ما يعادل حوالي 16 حبة فول سوداني، ولاختبار مدى فرص عودة التحسس مرة أخرى، كرر الباحثون التحدي بعد 26 أسبوعاً من انتهاء العلاج، مع مطالبة الأطفال بتجنب تناول الفول السوداني بين التحديين.





العين الإخبارية

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