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الأحد، 16-01-2022 01:50 م

حيل تمكن مرضى السكري من تجنب الإصابة بقرح القدم

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون لمرض السكري مضاعفات مخيفة، بما في ذلك تلف الأعصاب، الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى بتر الأطراف، وتنشأ هذه المشكلة عادة عندما يظل مستوى السكر في الدم مرتفعاً لفترة طويلة، وتبدأ الأوعية الدموية في التلف.

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المشي حافية القدمين
وفقاً للخبراء، يجب على الشخص الذي يعاني مرض السكري ألا يمشي حافي القدمين أبداً، فقد يؤدي المشي دون حذاء إلى التعرض لإصابات وجروح يصعب التئامها بسبب السكري، وبدلاً من ذلك يجب عليهم دائمًا ارتداء جوارب وأحذية واقية.


تقليم أظافر القدم
وفقاً لأخصائي رعاية القدم، يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري عدم قص أظافر القدم، لأن مرض السكري يسبب ضعف الدورة الدموية، ما قد يسبب التنميل الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالجروح والخدوش والبثور دون أن يدركوا ذلك، وإذا كان الأمر ضرورياً، فيجب توخي مزيد من الحذر لضمان السلامة.


ممارسة الرياضة دون معدات حماية خاصة
التمرين جزء من الروتين اليومي الصحي للأشخاص الذين يعانون مرض السكري، لكن يجب أن تكون لديهم أدوات حماية خاصة قبل الانخراط في أي تمرين بدني. لتقليل خطر الإصابات التي قد تحدث أثناء التمرين، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لضمان السلامة.


نمط الحياة الخامل
قد يسبب مرض السكري مشاكل في الدورة الدموية عند المرضى، وقد تتفاقم عند الجلوس لفترات طويلة، ما يسبب تلف الأعصاب، لذلك يجب أن يحرص مرضى السكري على الحفاظ على نمط حياة نشيط قدر الإمكان.


الجوارب الضيقة
قد تعيق الجوارب الضيقة تدفق الدم إلى القدمين، ما يسبب مشاكل في الأعصاب لدى مرضى السكري.


التدخين
قد يؤدي التدخين إلى تصلب الأعصاب، ما يصعب تدفق الدم بشكل فعال إلى جميع أجزاء الجسم، كما قد يقلل النيكوتين أيضاً معدل قبول الخلايا للأنسولين من الجسم.

 

زهرة الخليج

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