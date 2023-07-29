السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام الرام في القدس

سعي للتوسع في فتح معارض دائمة لبيع منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الحكومة: الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا

القبض على 27 سائحاً سيرلانكيا بشقق مفروشة في عمان

بحث التعاون بين العقبة الاقتصادية وماليزيا

سياحة جرش : بدء الدورة الثانية من مشروع التدريب المهني

الأردن الأول عربيًا في التربية الإعلامية

ارتفاع معدلات الفائدة يهبط بأسعار الذهب عالمياً في أسبوع

مباشرة صيانة جسر بالبلقاء الأحد

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما للعودة إلى الثكنات

السبت، 29-07-2023 01:29 م

دراسة : النساء أكثر عرضة للسقوط على السلالم

11111111


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة رصدية جديدة في جامعة بوردو أن الشابات أكثر عرضة للانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر، مثل تعدد المهام، أثناء نزول السلالم مقارنة بالشباب.

اضافة اعلان


النساء أكثر عرضة للإصابة على الدرج بنسبة 80% أكثر من الرجال
ومن المرجح أن يتسبب تعدد المهام أثناء هبوط السلالم في حدوث إصابات، وتعتبر المحادثات، وخاصة عبر الهاتف من السلوكيات الأكثر تواتراً في هذه الحالة.
وتشير التقارير إلى أن النساء تتعرضن للإصابة على الدرج بنسبة 80% أكثر من الرجال في كل الفئات العمرية، وفق "بلوس وان".


وشملت البيانات تصويراً بالفيديو لـ 2400 من الشباب الجامعي عبروا درجاً قصيراً وآخر طويلاً، وبلغت نسبة الفتيات 52%. وكان الدرج القصير خطوتين، بينما بلغ الدرج الطويل 17 درجة من السلالم.


وحدد الباحثون 8 سلوكيات محفوفة بالمخاطر: عدم استخدام الدرابزين، وعدم مشاهدة الدرج أثناء النزول، وارتداء الصنادل أو الكعب العالي، وإجراء محادثة شخصية أو عبر الهاتف، واستخدام جهاز إلكتروني، ووضع الأيدي في الجيوب، وحمل شيء، وتخطي الخطوات.


وأظهر التحليل أن الشابات كن أقل احتمالاً لاستخدام الدرابزين، ومن المرجح أن يحملن شيئاً في أيديهن، وأكثر عرضة للانخراط في المحادثة، وأكثر عرضة لارتداء الصنادل والكعب، وبشكل عام أظهرن عدداً أكبر من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.


ومع ذلك، كانت النساء أقل احتمالاً لتخطي الخطوات، وأكثر احتمالاً للنظر إلى الدرج أثناء خطوات الانتقال مقارنة بالرجال.


ولم تتطرق الدراسة للاختلافات الفسيولوجية، مثل القوة ووقت رد الفعل، والذي يؤثر على نسبة التعرض للإصابة.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023727231619606ET

جودة الوجبات الخفيفة عامل مهم لصحة القلب

ما-هو-ضمور-العضلات-وما-علاقة-بالتقدم-في-العمر

دراسة : دواء للسكري يمنع ضمور العضلات

6755274931650103201

لخفض ضغط الدم .. احرص على هذه العادة اليومية !

241685

دراسة حديثة تكشف فائدة غير متوقعة للشوكولاتة

2023_7_28_15_1_55_160

من العين .. كيف تكتشف ارتفاع الكوليسترول ؟

2023_7_27_17_4_6_190

أخضر وأصفر وأحمر.. علام تدل ألوان التين الشوكي؟

أخبار متعلقة
2023714224014221HT

نتائج مختلطة لفائدة الأتروبين كعلاج لقصر النظر

خفض-الكولسترول-1-1024x546

بالثوم .. طريقة فعالة لخفض الكوليسترول في المنزل

OIP (1)

ما تأثير النوم أقل من 6 ساعات على الصحة ؟

2023713215320626M8

دراسة : مراقبة ضغط الدم في المنزل تقلل حالات القلب

2023713171519606QI

دراسة : العزلة تؤثر على حجم الدماغ

2023712225547627ZG

دراسة : التمارين قبل الجراحة تسرع الشفاء