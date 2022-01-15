السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

السبت، 15-01-2022 03:10 م

دراسة حول تغييرات خلايا الدماغ المرتبطة بالتوحد

130904134852_myelin__512x288_d_nocredit


الوكيل الإخباري - أجرى باحثون في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية دراسة جديدة، تسلط الضوء بصورة غير مسبوقة على التغييرات المحتملة في بنية الدماغ والمرتبطة باضطراب التوحد، وهو اضطراب نمو عصبي، يتم تشخيصه عادة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعتقد أنه ينتج بسبب عوامل وراثية.

وحدّد الباحثون خلال الدراسة دور الخلايا العصبية وغير العصبية في تطور هذا الاضطراب، بناء على بيانات تم الحصول عليها من 3 مناطق دماغية لـ 8 متبرعين بأنسجة عصبية بشرية إلى منصة آلين برين أتلاس، وهي مشروع متكامل يهدف إلى استكشاف الجهاز العصبي المركزي.

اضافة اعلان

 

وحددت الدراسة المصممة لاستكشاف الأسباب المحتملة لاضطراب طيف التوحد الجينات، التي تحمل أهمية في جميع الاختبارات لتخضع في ما بعد لمزيد من التحليلات ضمن مجموعات، تتراوح من 349 إلى 2671 جيناً.

ونجح الباحثون في تحديد الجينات غير العصبية المنحازة (PLXNB1، KANK1، TANC2 GLUL)، والتي كانت من بين جينات التغيير في الجزء العلوي ضمن المناطق الـ 3 من الدماغ.


وقال الدكتور محمد الدين، الأستاذ المشارك في علم الوراثة في الكلية : تمت معالجة البيانات وتجميعها على نطاق واسع، لتحديد الجينات موضع الدراسة في جميع مناطق الدماغ الثلاث، ونجحت الدراسة بإيجاد العديد من متغيرات في الجينات PLXNB1 وKANK1 في حالات اضطراب التوحد.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
21-12-21-247470613

7 أطعمة خارقة تعزز المناعة خلال الشتاء

maiamcover005

أطعمة تعزز فرصك في الإنجاب

5312166-1572484917

طرق تسكين ألم الأذن عند الأطفال في المنزل

50699

فوائد الشاي الأزرق تفوق الخيال

49796

أنواع الرياضة المناسبة للنساء بعد سن الثلاثين

فطور

فطور يجب أن تتوقف عنه فورا.. يسبب مشكلات كثيرة