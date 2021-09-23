الوكيل الإخباري - رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة، هو رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويساعد على التفوق والنجاح من المهم تقديمه للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الذين يرغبون في عمل رجيم وإنقاص وزنهم ويقضون معظم أوقاتهم في المذاكرة وبذل الكثير من المجهود الذهني.

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فإذا كنت ترغبين بالاطلاع على تفاصيل هذا الرجيم الصحي الذي يمنع زيادة الوزن ويساعدك على التركيز أثناء الدراسة، هناك أطعمة مفيدة لكِ وتعطيك طاقة كبيرة وفي نفس الوقت تُفقدك الوزن الغير مرغوب فيه.

الاطعمة الواجب تناولها في هذا الرجيم هي الآتية:



الفواكه:

هناك العديد من أنواع الفواكه التي لها أثر إيجابي على زيادة التركيز وإنقاص الوزن في الوقت نفسه، منها البطيخ والأناناس والبرتقال والكيوي والخوخ والتفاح والعنب والرمان. كما أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تقوي القدرات الفكرية.



الأطعمة البروتينية:

تناول الأغذية والأطعمة التي تحتوي على البروتين والنشويات والفيتامينات تؤدي بالشعور بالشبع وتعمل على تنشيط الذاكرة وتحسين عمل الدماغ مثل البيض والبطاطس المسلوقة والشوفان ذات الحبة الكاملة الأرز البني وصدور الدجاج.



الخضروات:

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهو من الأحماض المهمة للتقليل من هرمون الهوموسيستين بالدم، وهذا الهرمون يسبب التلف للخلايا العصبية بالمخ ولهذا تعد الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي والفجل والجرجير من الخضروات المهمة التي تساعد على تنشيط الذاكرة والمساعدة على الاستذكار.



المكسرات:

تحتوي المكسرات على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأساسية والعناصر الغذائية فضلا على وجود الألياف الصحية والكربوهيدرات والبروتينات التي تساعد الدماغ والمخ على القيام بأداء مثالي وتحسين صحة المخ. يفضلّ تناول كميات قليلة من نوع واحد من هذه الأنواع ومنها البندق واللوز والجوز وكذلك الزبيب وعين الجمل.



المأكولات البحرية:

يعتبر تناول الأسماك الدهنية مهماً جداً لتقوية الذاكرة وعدم النسيان، حيث إنها تحتوي على الأوميجا 3 والتي تساعد على تعزيز وظائف الخلايا العصبية بالمخ، مما يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة القدرة على التذكر وعدم النسيان، وينصح بتناول الأسماك على الأقل مرتين أسبوعياً ومن أنواع الأسماك الدهنية سمك السلمون والسردين والتونة.



الزيوت:

يساعد تناول زيت الزيتون، على زيادة التركيز والانتباه بالإضافة إلى أهميته في إنقاص الوزن الزائد، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى زيت جوز الهند الذي يساعد أيضاً على تعزيز قدرة الخلايا العصبية، مما يساعد على التركيز ومد الجسم بالطاقة.

المصدر - هي