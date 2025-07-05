ماذا يحدث لجسدك عند شرب القهوة على الريق؟ بين الفوائد والمخاطر

تحسين الأداء البدني:
الكافيين يزيد الأدرينالين ويحفّز استخدام الدهون كمصدر للطاقة، مما يحسّن الأداء الرياضي.
تحفيز حركة الأمعاء:
تساعد على تنشيط الأمعاء لدى بعض الأشخاص، ما يُسهم في حركة الأمعاء الطبيعية.
⚠️ الآثار السلبية المحتملة:
تهيج وحموضة المعدة:
القهوة قد تزيد إفراز الحمض، ما يفاقم أعراض الارتجاع أو القرحة.
زيادة الكورتيزول (هرمون التوتر):
يمكن أن تسبب توترًا أو قلقًا زائدًا عند شربها على معدة فارغة.
تقلبات سكر الدم:
تؤثر على استجابة الأنسولين، خصوصًا لدى مرضى السكري.
الجفاف:
كونها مدرّة للبول، قد تُسبب جفافًا خفيفًا إذا شُربت دون ترطيب مسبق.
ضعف امتصاص بعض المغذيات:
الكافيين قد يؤثر على امتصاص الحديد والكالسيوم عند الإفراط فيه.
💡 نصائح لتقليل الأضرار:
تناول طعام خفيف قبل القهوة (مثل فاكهة أو مكسرات).
اشرب كوب ماء أولاً لترطيب الجسم.
راقب استجابتك الشخصية: إذا شعرت بعدم الراحة، غيّر توقيت تناول القهوة.
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