ماذا يحدث لجسدك عند شرب القهوة على الريق؟ بين الفوائد والمخاطر

الوكيل الإخباري- تُعدّ القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ويبدأ بها الملايين يومهم لما تمنحه من نشاط وتركيز. لكن رغم فوائدها المتعددة، فإن شرب القهوة على معدة فارغة قد يترتب عليه بعض الآثار السلبية، خاصة لدى الأشخاص الحساسين أو الذين يعانون من مشكلات صحية معينة. في هذا المقال، نستعرض أبرز فوائد وأضرار تناول القهوة على الريق، مع نصائح لتقليل التأثيرات غير المرغوبة، حتى تستمتع بمشروبك الصباحي دون أن تضر صحتك.





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✅ فوائد القهوة على الريق:

تحسين الأداء البدني:

الكافيين يزيد الأدرينالين ويحفّز استخدام الدهون كمصدر للطاقة، مما يحسّن الأداء الرياضي.

تحفيز حركة الأمعاء:

تساعد على تنشيط الأمعاء لدى بعض الأشخاص، ما يُسهم في حركة الأمعاء الطبيعية.



⚠️ الآثار السلبية المحتملة:

تهيج وحموضة المعدة:

القهوة قد تزيد إفراز الحمض، ما يفاقم أعراض الارتجاع أو القرحة.

زيادة الكورتيزول (هرمون التوتر):

يمكن أن تسبب توترًا أو قلقًا زائدًا عند شربها على معدة فارغة.

تقلبات سكر الدم:

تؤثر على استجابة الأنسولين، خصوصًا لدى مرضى السكري.

الجفاف:

كونها مدرّة للبول، قد تُسبب جفافًا خفيفًا إذا شُربت دون ترطيب مسبق.

ضعف امتصاص بعض المغذيات:

الكافيين قد يؤثر على امتصاص الحديد والكالسيوم عند الإفراط فيه.



💡 نصائح لتقليل الأضرار:

تناول طعام خفيف قبل القهوة (مثل فاكهة أو مكسرات).

اشرب كوب ماء أولاً لترطيب الجسم.

راقب استجابتك الشخصية: إذا شعرت بعدم الراحة، غيّر توقيت تناول القهوة.